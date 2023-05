Le Carolo a profité de l’absence et de la naïveté de sa compagne de l’époque pour sévir sur des mineures d’âge.

En octobre 2017, la sœur de la compagne de Ludovic (une jeune fille âgée de 16 ans) se rend au domicile du couple afin d’aider son beau-frère sur demande de la compagne, hospitalisée pour une future naissance.

Sur place, le job confié à la mineure ne se déroule pas comme espéré quand Ludovic "passe à l’attaque." " Il lui a proposé de dormir dans le lit conjugal pour être plus proche de la chambre de l’enfant, au cas où.

Elle ne se doutait pas qu’il se coucherait avec elle et durant la nuit, malgré la distance imposée par la jeune fille, il est venu se coller à son corps", détaillait l’avocate de l’ex-belle-sœur de Ludovic.

Des messages pour des photos intimes

Juste après les faits, la jeune mineure pensait avoir définitivement calmé les ardeurs de son beau-frère.

En vain puisque le prédateur sexuel a alors insisté par message afin d’entretenir une relation extra-conjugale avec l’adolescente.

Deux ans après ces premiers faits, Ludovic a recommencé son manège via une cyberprédation et une incitation à la débauche avec le compte Messenger de sa compagne. Une jeune fille de 12 ans a été accostée par le prévenu pour parler de sexualité et envoyer des photos intimes.

"Jeune femme de 24 ans et mère de deux enfants qui veut faire des expériences bisexuelles", a écrit Ludovic comme premier message. En réponse, ce dernier a eu connaissance du très jeune âge de sa correspondante. Pour se défendre de ces agissements, Ludovic a rejeté la responsabilité sur sa compagne.

L’inquiétude du parquet est grande face au comportement déviant de Ludovic.

D’autant plus quand on sait que ce dernier fut déjà condamné pour viols sur ses deux cousines mineures et a déjà eu un suivi spécialisé. Sans parler de la nouvelle notice ouverte à Mons pour des faits de pédopornographie.

Ludovic échappe toutefois à l’arrestation immédiate requise par le parquet à l’issue du prononcé.