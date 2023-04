Charleroi : Essaim de saveurs et artisanat à La Ruche à Lodelinsart pour l’exposition artisanale

Anne Libotte et Pierre Lerot, des éditions "Entre 2 Pages", y présentaient leurs collections. Leur dernier né, "L’enfant de la draille", de Marie Lambillotte, bénéficie d’une jolie couverture signée Jean-Claude Servais. L’histoire raconte les aventures de Bérénice, une jeune parfumeuse en quête d’identité et parfois malmenée par des dons qu’elle ne comprend ni ne maîtrise toujours. A la mort de sa mère, elle découvre deux manuscrits datant du Moyen-âge dont l’un d’eux, rédigé par des moines, raconte l’histoire d’une enfant découverte le long d’une draille. Côté édition toujours, on pouvait également découvrir le travail de Philippe Sombreval et Valérie Dubaniewicz.

Du miel à la Ruche

Comme le nom de l’endroit s’y prêtait, il était possible de déguster du miel sur le salon. L’institut apicole et le Cercle apicole de Charleroi y tenaient un stand d’information et de dégustation. "Nous nous occupons d’une vingtaine de ruches à Ransart. Pour nous tous, il s’agit d’une passion et nous encadrons également des gens qui suivent une formation d’apiculteur", expliquent les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année autour des abeilles. Cette nouvelle édition de l’exposition artisanale était plutôt positive pour l’équipe organisatrice. Sous la présidence de Michel Moreaux, la Commission culturelle de Lodelinsart organisera cette année encore des conférences, excursions et spectacles. Une exposition de peintures prendra place à l’automne.