Charleroi : Brassage de foule pour la fête de la bière à Gosselies

Au départ créée par les scouts de Gosselies il y a 30 ans, la fête de la bière a été reprise en 2018 par l’ASBL des guides et scouts de Gosselies. Les bénéfices sont réaffectés dans l’entretien de leurs bâtiments. "Nous mettons un point d’honneur à faire découvrir des bières qui ne font pas partie de la grande distribution. C’est l’occasion pour les micro-brasseurs de se faire connaître", ajoute Samuel Vanham. A la carte, le public pouvait déguster vingt-cinq bières différentes: de l’Aronde à la Hoppy, en passant par la Lib, la B’Joy et même l’Urine.

Brocante spéciale

Enfin, les collectionneurs n’auront pas manqué l’occasion de chiner sur la première brocante brassicole. Certains sont venus de la province du Luxembourg ou encore de la région d’Hasselt. Sur les tables, on pouvait trouver tout se rapportant à la bière. Des verres et sous-bocks pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros attendaient les férus, de même que des décapsuleurs et autres objets de merchandising. "Depuis la crise sanitaire, on remarque un pic de collectionneurs de capsules", dit Michaël, collectionneur et marchand. "Les sous-bocks les plus prisés sont ceux des brasseries d’avant-guerre. Certains se vendent entre 300 et 400 euros. Du côté des verres, ce sont en général ceux des brasseries plus modestes qui sont recherchés", explique le passionné. La soirée de samedi s’est clôturée par plusieurs concerts mettant à l’honneur des talents de la région.