Charleroi: 5 victimes rouées de coups, une batte de baseball brisée

Le parking du Circus

Il est 2 h 30 du matin lorsque les trois amis se dirigent vers la sortie de l’établissement Circus. Ce qui est également le cas des sept prévenus, qui venaient d’y boire un verre et de jouer à quelques machines. Amine, Donovan et Adrien (trois des prévenus) regagnent leur véhicule et s’apprêtent à quitter les lieux. Mais une dispute verbale éclate entre le trio et Stevens et Lucas. D’un côté, on évoque des insultes à répétition de Donovan, passager de la voiture. Du côté des trois gaillards, c’est une remarque déplacée de Donovan envers une femme qui aurait déclenché la colère du compagnon de la femme ciblée.

Si la raison précise du déclenchement de l’altercation n’est pas connue, la suite du déroulement de la scène est par contre confirmée par les images de vidéosurveillance du parking. Lucas a été victime de coups, avec une batte de baseball qu’Amine est allé chercher dans le coffre de sa voiture. "Le passager du véhicule les a insultés, puis il y a eu une discussion avec le conducteur (Amine). Les insultes ont encore continué et le passager, suivi par les deux autres prévenus, est sorti pour en découdre", rapporte Me D’Agristina, l’avocate de Lucas. Résultat: commotion cérébrale, perte de connaissance et vol avec violence d’un GSM pour Lucas. La violence des coups était telle que la batte de baseball s’est brisée en morceaux.

Au même moment, Steven, Aurélien, Amaury et Joyce se sont mêlés à la scène. Le premier cité affirme que son intention était de séparer tout le monde, avant de finalement admettre qu’il a participé à la scène et qu’il a asséné un coup de pied dans la main de Lucas pour l’empêcher de filmer. Les sept agresseurs ont ensuite pris la poudre d’escampette, sans se soucier de l’état des personnes blessées ou prévenir les secours.

Bis repetita, quatre heures plus tard

À peine quatre heures plus tard, Steven, Aurélien, Amaury et Joyce se retrouvent à une dizaine de kilomètres du Circus, place Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre. Là-bas, le quatuor entend finir la soirée en écoutant de la musique. Non loin de là, Sylvana et Marco sont réveillés en pleine nuit. Excédée par le boucan des jeunes, l’épouse va à leur rencontre. "De manière agressive", prétendent les prévenus. Joyce intervient et assène une claque à Sylvana.

Témoin des faits, Marco descend lui aussi. "L’effet de masse, de gens armés et qui font peur", dixit le parquet. Une nouvelle batte de baseball est sortie de la voiture par Aurélien. Marco reçoit une pluie de coups, dont un coup de batte au visage. Courageusement, les yeux dans les yeux, ce dernier s’est adressé à ses agresseurs. "Je suis handicapé à vie et je vous regarde. Je dois vivre avec cette cicatrice et je ne sens plus rien d’un côté de mon visage. J’étais en pantoufle, en pyjama. J’ai tout vu par ma fenêtre. Je n’ai même pas dit une parole et on m’a mis un coup. Je n’ai aucune tolérance pour des gens qui s’en fichent."

Au parquet et du côté des parties civiles, l’attitude des prévenus à la barre du tribunal irrite particulièrement. La plupart minimisent clairement la gravité de leurs actes et les conséquences qui en découlent. Adrien, lui, juge même opportun de rire en pleine instruction d’audience. Est-ce que cela sera toujours le cas le 3 mai prochain, lors du jugement ? Rien n’est moins sûr, puisque des peines de prison allant de 10 mois à 4 ans ont été requises contre les prévenus. Ces derniers plaident un acquittement pour légitime défense ou des mesures de faveur.