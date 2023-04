Charleroi: il fouette sa soeur avec un câble électrique

Ce mardi matin, les quatre condamnés sont enfin venus s’expliquer face à la justice. Enfin, plutôt trois des quatre condamnés puisqu’Abdelhamid, souffrant, a érigé son avocate en tant que porte-parole.

Le quatuor a formé opposition au jugement. Suspectées de ne pas avoir porté secours à leur petite sœur mineure, Yamna, Souad et Raouia ont évoqué la scène de violence le 9 mai 2020. Ce jour-là, la jeune sœur fut fouettée par Abdelhamid, avec un câble électrique. Sous la violence du coup, le câble s’est rompu.

Excédée, la jeune victime a finalement fui le domicile familial le lendemain, en laissant un mot. Raouia est la sœur qui a contacté la police pour signaler la fugue de sa petite sœur. Elle confirme être intervenue "pour séparer son frère et sa sœur" alors qu’une dispute verbale venait d’éclater au rez-de-chaussée. Souad, présente dans sa chambre, affirme ne pas être intervenue puisque les disputes verbales étaient "fréquentes" au domicile familial, selon les deux jeunes femmes.

Un acquittement requis

Yamna, elle, n’était pas présente au domicile familial le 9 mai 2020. Un acquittement a donc été requis contre elle par le parquet. Via Me D’Agristina, son avocate, Abdelhamid a réitéré ses aveux comme ce fut le cas lors de sa présentation face au juge d’instruction. "Je l’ai fouetté avec un câble électrique. Je sais que c’est douloureux, car j’ai vécu la même chose par mon papa quand j’étais petit", expliquait l’aîné de la famille. Ce dernier pensait devoir reproduire le même schéma éducatif que celui qu’il a reçu, "à tort", admet la défense.

Depuis lors, tous se rejoignent pour dire que les tensions familiales sont apaisées. La petite sœur est désormais fiancée et prévoit de se marier dès sa majorité. Abdelhamid, lui, ne s’est plus montré violent depuis lors. Une suspension du prononcé est plaidée pour le frère et un acquittement pour Souad et Raouia. Sandrine Vairon, la procureure de division de Charleroi, souhaite voir les deux mois de prison confirmés pour les deux sœurs et ne s’oppose pas à une autre mesure de faveur que celle plaidée pour Abdelhamid.

Jugement début mai.