Dampremy: une 1re bourse consacrée à Johnny Hallyday

"Au décès de Johnny, les bourses d’hommage ont commencé à se multiplier en France. Il ne se passe pas un mois sans qu’un rassemblement de ce genre se déroule dans l’une ou l’autre ville française. J’ai proposé au comité d’initiative de Dampremy de monter ce week-end d’hommage en faisant appel à des passionnés qui fréquentent ces endroits", explique l’organisateur.

Sur les tables, on pouvait trouver de tout. Figurines, T-shirt, photos, DVD, cassettes, disques vinyles originaux ou encore des disques d’or et même du vin issu de la sélection de la star. De quoi allécher les collectionneurs qui se multiplient. "C’est très difficile de cibler un objet manquant à ma collection. Je recherche principalement ce qui concerne la partie musicale, les gadgets ne m’intéressent pas vraiment. Certains pressages de vinyles peuvent atteindre des montants astronomiques. Je pense par exemple à un pressage japonais d’un de ses premiers titres qui se vend en moyenne 25 000 €. Il n’est pas présent ici et je ne l’aurai jamais", explique Fabrice.

Des invités de marque

Des auteurs de biographies et professionnels ayant côtoyé Johnny Hallyday étaient également attendus tout au long du week-end. Parmi les exposants, Christian Denis, photographe professionnel, a suivi la star durant trois décennies. "C’est Line Renaud qui m’avait présenté à Johnny. J’ai réalisé de nombreux clichés de ses concerts à Bercy, à l’Olympia et au Stade de France notamment, ainsi que sur des soirées privées pour des maisons de disques et des magazines", raconte Christian Denis dont certains clichés sont visibles sur l’exposition bruxelloise.

"Il fallait s’accrocher pour le suivre. Souvent, je restais dans l’ombre et je savais quand il fallait arrêter pour ne pas le harceler. Il appréciait cela", ajoute le professionnel qui n’envisage cependant pas de publier un recueil de ses clichés. "On me l’a proposé, mais je préfère consacrer une éventuelle future publication à la variété française. Aujourd’hui, je propose des photos aux fans car son image doit continuer à exister à la hauteur du personnage", conclut-il.