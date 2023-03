Charleroi: vol de smartphone et disputes, deux ans de prison pour l’agresseur du Mozart du Mambourg

Le 25 octobre 2019, Gerhard Böhmer (74 ans) décédé à l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart. Celui qui était plus connu sous le surnom de "Bobby" ou comme le Mozart du Mambourg a porté la vareuse zébrée entre 1970 et 1978. Quelques jours avant le décès, l’ex-Zèbre avait été victime d’une agression au pied de son immeuble à appartements, rue Terry Mouchon à Lodelinsart. Sans que ça ne soit la cause de sa mort.