L'aéroport de Charleroi bloqué par une manifestation de la police ce jeudi matin: des retards de vols à prévoir

Installé à 6h, ce barrage filtrant devrait se poursuivre jusque 10h, selon RTL Info. Des retards et des reprogrammations de vols sont à craindre et la direction de l’aéroport conseille aux voyageurs de se présenter 3h avant leur vol.

Les syndicats souhaitent "la fin des mensonges et une véritable concertation sociale"

Cette action fait suite au préavis de grève déposé par la CGSP - et soutenu par les trois autres syndicats policiers- le 15 février dernier et qui court jusqu'au 31 mars. Depuis lors, il n'y a pas eu "le moindre geste" de la part des ministres de l'Intérieur Annelies Verlinden et de la Justice Vincent Van Quickenborne, déplore la CGSP.

Il manque actuellement 30 policiers à Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et ce chiffre pourrait grimper à plus de 75 d'ici 2025 si on ne fait rien face à la hausse du nombre de passagers attendue, explique Eddy Quaino, mandataire permanent de la CGSP.

Le but de l'action de ce jeudi est de tenter de reprendre les négociations avec le gouvernement, actuellement au point mort. Les syndicats disent souhaiter "la fin des mensonges et une véritable concertation sociale".

Ils demandent notamment un aménagement de fin de carrière pour tous les policiers (congé préalable à la pension) et une "véritable" revalorisation salariale, attendue depuis 22 ans. Ils souhaitent aussi un meilleur financement de la police intégrée afin de permettre d'assurer les missions en toute sécurité et une amélioration de l'attractivité pour augmenter le recrutement de personnel.