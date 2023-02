À Dubaï, Daniel Stoclet sème le doute pour l’enquêteur Dan Galinno

L’histoire met en scène Michel Delvigne, un professeur réputé, une star des mathématiques, qui enseigne dans une haute école de Charleroi. Cet homme élégant, stylé, avec un côté charmeur, est connu sous le surnom de "bombardier", en rapport avec sa sévérité et ses exigences. Catalogué comme haut potentiel, il a connu une scolarité particulièrement mouvementée, marquée par plusieurs décrochages, avant de terminer brillamment ses études par la défense d’un mémoire sur une loi de probabilité.

Il part en compagnie de son épouse pour un fabuleux voyage d’une semaine à Dubaï, afin de représenter son association "Carolo Clay Mathématique Compagny", à l’occasion de l’inauguration officielle du Museum of the Future. Mais à l’occasion d’un examen oral, une étudiante pousse un cri effroyable et ce sera le début du cauchemar de l’enseignant. Les accusations à son encontre se multiplient. Michel Delvigne est-il un pervers ou la victime d’une machination ?

"Ce qui m’intéressait en racontant cette histoire, c’est de mettre en avant que le doute peut fonctionner dans les deux sens. Plusieurs accusations surgissent, l’une d’elles est fausse. C’est alors que le doute apparaît", commente Daniel Stoclet qui trouve son inspiration dans des éléments de son quotidien. "J’évoque des voyages que j’ai effectués. La loi de probabilité fait référence à une thèse de mon fils qui étudie pour devenir prof de maths", ajoute-t-il.

C’est sa compagne Marie-Claire Cardinal, romancière et journaliste colombophile, qui lui a communiqué cette envie de délaisser momentanément les chiffres pour les lettres il y a plusieurs années. Paru aux éditions Le Lys Bleu, le roman est disponible auprès de l’éditeur, de l’auteur ou via des plateformes de vente en ligne.