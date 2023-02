Des centaines d’agents en grève chez Ores : “nos métiers techniques ne sont pas valorisés”

Les raisons de la colère ? Une revalorisation des métiers techniques, demandée depuis un premier mouvement syndical il y a un an et demi, et pour laquelle les négociations entre travailleurs et direction “n’avancent pas”, selon la CNE.

Une augmentation de salaire de 5 % est réclamée pour les métiers techniques

”Il faut savoir que les agents techniques sont un peu les parents pauvres du secteur, et par conséquent il y a des difficultés à recruter des techniciens, donc sur le terrain les équipes ont du mal à travailler dans de bonnes conditions”, ajoute Steve Gustin. “Ce que nous voulons, c’est une augmentation salariale de 5 %, mais la direction refuse de monter au-delà de 2 %, et les négociations ont échoué. Lundi, les travailleurs ont donc débrayé pour manifester leur mécontentement, et ce mardi des négociations avec la direction ont à nouveau échoué. Quand on voit les dividendes versés aux communes et les bénéfices de l'entreprise en 2021, on se dit qu'il y a de la marge pour augmenter les travailleurs”. Les syndicats, en front commun, veulent également une indexation de la prime de la CTT90 (prime de fin d’année collective si les objectifs de l’entreprise sont atteints), qui – elle – n’a pas bougé depuis la hausse du coût de la vie parce qu’il ne s’agit pas d’un salaire.

650 agents techniques (sur les 2 400 employés d’Ores) ont donc débrayé et sont allés s’agglutiner devant le siège social de l’entreprise à Gosselies. “Quelques membres du personnel administratif suivent aussi le mouvement, mais c’est minoritaire”, précise Steve Gustin.

Les syndicats s’organisent “pour que le mouvement tienne dans le temps”

La grève pourrait se poursuivre dans les jours à venir. “Ce sont les travailleurs qui ont lancé le mouvement, et nous – les syndicats – nous les suivons. Pendant que les travailleurs débrayent, nous nous allons réfléchir à une organisation pour que le mouvement puisse tenir dans le temps sans trop impacter leur salaire qui n’est pas couvert à 100 % par les indemnités, pour ne pas qu’ils y perdent trop. Dès lundi, nous aurons un plan. Entre-temps, il faut s’attendre à ce que d’autres sites (NdlR : Leuze-en-Hainaut, Montignies-sur-Sambre, Marche-en-Famenne, etc.) suivent aussi le mouvement”, conclut notre interlocuteur.

La direction d’Ores “reste ouverte à la négociation”

Du côté de la direction, on nous signale qu’on reste ouvert à la négociation : “il y a évidemment de la considération pour tous les métiers d’Ores, y compris les métiers techniques. Il y a un équilibre à avoir entre deux responsabilités : la responsabilité du bien-être de l’ensemble des membres du personnel d’un côté, qui s’est illustrée durant la crise sanitaire et énergétique avec une indexation mensuelle directe, et la responsabilité de la facture énergétique des citoyens – les tarifs de gestion du réseau n’ont pas augmenté depuis 2019, c’est d’ailleurs notre souhait de ne pas l’augmenter. Cet équilibre a été réalisé”, indique la porte-parole d’Ores, Annabel Vanbéver. “Concernant les actions en cours, la direction reste ouverte à la discussion et regrette la situation : elle n’a pas quitté la table des négociations et reste prête à discuter sur base de propositions raisonnables.”

Pas d’inquiétudes pour la population : à ce stade, les mouvements de grève chez Ores n’impactent pas la sécurité. “Les dépannages et les interventions urgentes ont lieu, il n’y a pas d’impact sur ce qu’on appelle “la garde”. Par contre, il peut y avoir un impact sur des rendez-vous planifiés.”