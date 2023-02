Enfant unique, j’ai dû beaucoup combler mon temps libre en me racontant des histoires. C’est comme ça qu’est née cette envie de m’inventer des amis imaginaires. Dans mon premier album, je parlais beaucoup du regard de l’autre, du miroir et du jugement. Pendant que je l’enregistrais en studio, j’ai eu des flashs, des apparitions de personnages. Un matin, je me suis réveillé et je savais où chaque personnage voulait aller. A ce moment-là, je me suis dit que j’avais envie de raconter cette histoire. Je l’ai dit dans une interview et les équipes de Michel Lafon sont tombées dessus et sont venues me rencontrer à Paris pour avoir plus de renseignements sur cette histoire et voir comment je souhaitais procéder.

Le fait d’arriver sur le terrain inconnu de l’édition ne vous effrayait pas ?

Je trouvais ça excitant. Je savais que j’avais besoin de m’entourer de personnes d’expérience. Je ne voulais pas me lancer tout seul dans cette nouvelle aventure, je savais que j’avais besoin de ces personnes qui allaient m’aider à écrire cette histoire.

Votre livre s’adresse plus aux ados qu’aux adultes. Est-ce un hasard ?

Non, vu que les personnages sont jeunes. On est partis du principe que le roman concernait plus les ados mais je pense qu’il peut s’adresser à n’importe qui.

Y a-t-il des inspirations autobiographiques dans votre roman ?

Ce n’est jamais fait consciemment mais si on veut savoir qui je suis, il faut fusionner tous les personnages. Il y a des petits éléments dans chacun. On retrouve beaucoup la présence de la couleur noire, qui me parle énormément. La thématique du jugement de l’autre, c’est quelque chose qui m’a beaucoup fait peur étant plus jeune. J’ai aussi mis quelques références à ma musique à différents endroits.

Vous dédicacez votre livre à Charleroi, votre berceau familial. C’est une ville chère à votre cœur ?

Je trouvais important de présenter mon livre ici, chez Molière, car j’y venais acheter mes livres pour l’école. C’est déjà un premier accomplissement personnel de pouvoir revenir avec mon propre livre. Je n’ai pas eu l’occasion de faire énormément de choses à Charleroi mais j’ai toujours été fier de mes origines.

Avez-vous un souvenir particulier lié à Charleroi ?

Charleroi pour moi, c’était le marché du dimanche où j’allais en famille. Je me souviens de la foire, de l’hôtel de ville où j’ai joué l’un de mes premiers spectacles de danse. C’est là que j’ai vu ma cousine danser sur scène pour la première fois. Je rêvais de faire de la danse et mon père ne voulait pas. Je me souviens bien sûr de Carollywood. Il y avait quelque chose de plus authentique.

Un deuxième opus est déjà en cours ?

Oui, je bosse déjà sur le plan d’un deuxième roman. Nous verrons si ça aboutit à quelque chose ou pas. Il faut que l’histoire soit suffisamment bonne. La musique passera toujours en premier et je vois ceci comme un bonus. C’est moins angoissant pour moi que la musique.