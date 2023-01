Feu vert pour le bus à haut niveau de service (BHNS) sur la N5: tous les détails

Le traitement s’effectuera de façade à façade, en ce compris les cheminements piétons, afin de donner à la voirie un visage de boulevard urbain. Au final, la Wallonie met en place les conditions d’une vraie alternative à la voiture. Avec le transport en commun mais aussi les modes de déplacement doux comme le vélo ou la trottinette…

©BHNS CHARLEROI

Si une extension du parcours jusqu’au centre commercial du Bultia reste dans les cartons, elle ne se concrétisera qu’ultérieurement. Dans l’immédiat, le fonctionnaire délégué a programmé l’intégration d’une piste cyclable digne de ce nom entre le Bultia et Ma Campagne.

Pour le futur BHNS, le parcours initial s’étend ainsi sur 5,6 km. Entre 5 heures du matin et minuit, il sera desservi à une fréquence de six bus à l’heure. Vingt-cinq arrêts jalonneront le trajet, d’une durée de 18 minutes. Contrairement à la RN53, la N5 présente peu de contraintes d’espace et dispose d’un nombre de voies de circulation confortable.

Pour s’extraire des ralentissements, les BHNS circuleront ainsi en sites propres sur 75 % du tronçon, avec un impact faible sur le stationnement. Ces sites propres seront ouverts aux vélos afin de concrétiser l’un des corridors cyclables prévus dans le plan communal de mobilité. Ils seront créés sur 3,75 km en direction de Charleroi et sur 4,5 km dans le sens opposé avec des interruptions liées à la traversée de carrefours difficiles.

©BHNS CHARLEROI

Deux parkings relais d’une capacité totale de 530 places seront aménagés, l’un à hauteur du carrefour Ma Campagne (250 places), l’autre sous le viaduc du périphérique R3 au rond-point de Couillet (288 places) dans une infrastructure de 5 niveaux. Le permis délivré impose d’équiper ces P + R en parkings vélo et micromobilité pour que l’usager ait le choix de son moyen de transport. Sur chacune des deux aires, 60 places vélos seront disponibles.

Changement notable pour les usagers de la N5 : le rétrécissement sur une bande voiture de la route se fera un kilomètre en amont de l’Institut Notre Dame, afin de privilégier la circulation du BHNS. Pour éviter des fuites de trafic dans les quartiers proches, des mesures de circulation locale devront être trouvées.

Comme le mentionne le portail internet du BHNS de Charleroi, la N5 a fait l’objet d’une étude paysagère. Dans les zones densément bâties, la cohérence globale est obtenue par la combinaison d’une plantation récurrente d’arbres hautes tiges en alignement et d’une palette de matériaux de sol réduite. Les mêmes détails de mise en œuvre et de signalétique sont reproduits tout au long de l’axe. Il est ainsi prévu de planter près de 900 arbres tandis que 14 000 m² d’espaces seront verdurisés.

Une attention particulière sera portée sur le réaménagement des carrefours à feux, des giratoires mais également aux abords de l’Institut Notre Dame de Loverval particulièrement peu sécurisant. Pour la sécurité des piétons, les trottoirs seront entièrement remodelés et globalement élargis.