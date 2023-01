Charleroi: Une série carolo inédite débarque sur le Web

À 45 ans, Krystyna décide de prendre sa vie en mains, d’en devenir l’auteure et de quitter Antoine avec qui elle partage sa vie depuis 20 ans. Fraîchement célibataire, elle partage son quotidien en collocation avec Céline. Celle-ci est une âme perdue en galère sentimentale qui va apprendre à Krystyna les modes de survie au célibat dans le monde actuel. Naïvement drôles, elles partagent les petits moments du quotidien, en répondant parfois maladroitement à une série d’interrogations existentielles.

Concept inédit

"Je suis vidéaste depuis des années et j’avais envie de me tourner vers un projet plus artistique. Avec Krystyna et Céline, nous avons imaginé ce concept qui n’existait pas encore sur Youtube. Nous avons écrit ensemble le scénario et tourné en grosse partie dans mon appartement à Charleroi, explique le réalisateur Mikael Bazsika. Il s’agit d’une saison pilote qui permettra de déceler les attentes du public en vue de, peut-être, la proposer à des programmateurs de télévision. Les épisodes peuvent se regarder de manière individuelle, mais aussi l’un à la suite de l’autre. Ils brossent des sujets de société avec un certain côté satirique", dit-il.

Les Copines seront donc visibles dans un premier temps tous les lundis sur leur chaîne Youtube ainsi que sur Facebook, Instagram et Tik Tok.