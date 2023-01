Ryanair va baser un avion de plus à Charleroi cet été, 5 nouvelles destinations

Malgré plusieurs réunions entre la compagnie et Brussels Airport ces derniers mois, les deux parties n’ont pas pu s’entendre. En cause : la hausse des tarifs aéroportuaires de 11 % à partir d’avril. Cette décision pourrait entraîner la perte de 59 emplois à Zaventem. “Brussels Airport est le 3e aéroport le plus cher parmi toutes nos bases”, a déploré Michael O’Leary. Le CEO a demandé à l’aéroport de réduire ses charges. Ce dernier a cependant refusé. Le patron irlandais espère qu’il pourra rouvrir la base à de meilleures conditions à l’avenir, a-t-il dit.

La compagnie a toutefois répété ce mardi qu’elle ne quittait pas pour autant le tarmac bruxellois. Elle continuera en effet à opérer des vols vers 12 destinations cet été (pour 16 l’été dernier), au moyen d’avions basés à l’étranger.

Le nombre de routes sera, en revanche, beaucoup plus élevé à Charleroi, où Ryanair est, historiquement, la principale compagnie. Il y en aura en effet 109. L’entreprise explique cette croissance par des tarifs aéroportuaires qui y sont moins élevés. S’ils ont également augmenté cette année, ils sont plus de 50 % moins chers qu’à Zaventem. Ryanair peut dès lors accepter cette hausse tout en préservant sa croissance, a commenté Michael O’Leary.

Charleroi est en outre, parmi les principales bases de Ryanair en Europe, celle où la croissance en termes de capacité a été la plus élevée entre 2019, avant le Covid donc, et 2022. Elle a atteint 116 %, contre une moyenne de 108 % pour l’ensemble de la compagnie.

En Belgique, la compagnie s’attend à avoir une croissance de 3 à 4 % cette année grâce aux 121 destinations desservies cet été et atteindre 8,6 millions de passagers transportés en 2024 (7,6 millions à Charleroi et 1 million à Zaventem).