Charleroi : Brandon Gotto dévoile « Ida »

Récemment, l’artiste a publié sur les réseaux sociaux l’annonce de l’avant-première de son nouveau film , Ida. "En écrivant ce film, je me suis dit que, cette fois, je voulais pouvoir le montrer à ma mère", sourit Brandon Gotto, soulignant le côté familial et grand public de son œuvre. L’histoire raconte la rencontre entre Alice, une jeune femme endeuillée par la perte de sa mère, et Ida, une femme qui pourrait avoir l’âge de la défunte et qui essuie également la perte d’un être cher. Mais les intentions d’Ida vis-à-vis d’Alice sont-elles pures ? Produit par Deep Dreams, le film met en scène Annick Cornette dans le rôle-titre et Margaux Colarusso. "Si je devais situer le genre de l’intrigue, je dirais qu’il s’inscrit dans le style d’un film comme Liaisons fatales ", commente le réalisateur qui est également influencé par le travail du réalisateur Fabrice Du Welz.

Projection le 27 janvier

Comme pour ses précédentes réalisations, Brandon Gotto a tourné en grosse partie dans les Ardennes, avec néanmoins quelques scènes dans la région de Thuin, Sambreville et Binche . "Ce tournage a été un peu plus long que les autres mais nous n’avons pas rencontré de difficultés en particulier. Pour la musique, j’ai fait appel au compositeur Morgan de Carvalho que j’ai rencontré via les réseaux sociaux. Je me suis bien sûr réservé le montage car j’aime maîtriser la réalisation jusqu’au bout", dit-il.

Le film sera projeté pour la première fois le 27 janvier au Cinéma Caméro, à Tamines. D’autres projections devraient avoir lieu, au Cinématic Club de Bruxelles notamment. Le réalisateur et son équipe sont bien entendu ouverts à d’autres présentations de leur travail.