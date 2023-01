J’ai joué ce que j’ai appelé un « one boy show ». Aujourd’hui, je suis âgé de 16 ans et je suis en 4e secondaire à l’IATA. J’ai eu l’occasion de jouer les premières parties d’humoristes comme Virginie Hocq, Martin Charlier, PE, Richard Ruben, etc. J’ai participé à des scènes ouvertes ainsi qu’au Voo Rire.

Quelle est la thématique de ton nouveau spectacle ?

J’aborde tout ce que j’ai déjà fait pour mon âge, tout ce que j’ai essayé. Par exemple, la musique, le solfège, des anniversaires pour enfants que j’animais, etc. Je parle aussi de l’adolescence où on se cherche sur ce qu’on veut faire plus tard.

En ce qui te concerne, on peut dire que tu t’es trouvé !

Oui, j’aime énormément la scène et créer de nouvelles choses.

Tu as déjà joué ce spectacle une première fois à Bruxelles le mois dernier.

Oui, j’ai eu de bons retours. Je l’avais déjà testé en scène ouverte. Il y a un peu de tout dans le spectacle, c’est un mélange de plusieurs styles de comique.

C’est un genre de cabaret ?

Oui, il y a beaucoup d’accessoires dans le spectacle.

Il s’agit aussi d’une collaboration avec Thierry Colard et ton papa, Alain Doucet.

Oui, Thierry est un professionnel de l’ombre. Il a collaboré à pas mal de spectacles, dont celui de GuiHome.

Comment fonctionne cette collaboration ?

J’avais écrit plein de choses et je les ai montrées à Thierry. On a testé les idées ensemble, puis on a retravaillé.

Tu te définis comme un intranquille cérébral…

Oui ! Le spectacle ne sera jamais deux fois le même car je le modifie à chaque fois, je le fais évoluer constamment.

Tu arrives à concilier ta passion et l’école ?

En décembre, c’était un peu compliqué car j’avais beaucoup de dates, des premières parties. Sinon, je m’organise !

Y a-t-il d’autres dates de spectacle ?

Pour l’instant, non. J’annonce au fur et à mesure les dates sur les réseaux sociaux, sur ma page Tim Doucet Officiel. Nous allons peut-être reprendre la pièce Julius Ier, enfant roi que nous avions créée avec mon père.