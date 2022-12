La Wallo'mobile a entamé sa tournée de Noël à Charleroi

Finalement mise en place devant l’entrée principale du shopping Rive Gauche, la scène roulante accueille la petite vingtaine de chanteuses et chanteurs, déguisés en lutins de Noël. Micros en main, ils entament leur irrésistible répertoire: compositions originales, classiques du répertoire wallon et détournements de chants de Noël sont au programme, tels qu’une version en wallon de Gloria In Excelsis Deo ou de L’Enfant au Tambour.

Mis sur pied par El Bwèsse à téyâte, avec le partenariat rapproché de l’Eden et du CPAS, le projet de la Wallo’mobile entend apporter joie de saison et chaleur humaine auprès des Seniors, devant les maisons de repos du CPAS ainsi qu’à quelques endroits clés du centre-ville, pour le grand public. Ainsi, cinq rendez-vous sont encore lancés, cette semaine. La Wallo’mobile s’arrêtera, demain, mercredi 28, devant Rive Gauche, à 17 h 45 et devant Chapeau, sur la place de la Digue, à 18 h 30. Vendredi, ce 30 décembre, les haltes seront le marché de Montignies-sur-Sambre, à midi ; la place Verte, à 17 h 45 et la place de la Digue, à 18 h 30.