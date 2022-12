Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (4/5)

Tout au long de la semaine jusqu’à ce vendredi, les personnalités élues à Charleroi sont évaluées par les journalistes des rédactions de la DH et de l’Avenir sur base de quatre critères : leur connaissance des dossiers, leur action concrète sur le terrain, leur vision stratégique et leur engagement, c’est-à-dire leur implication dans la fonction.

Y a-t-il de la disponibilité et de l’écoute, les prises de parole sont-elles pertinentes, les questions écrites font-elles avancer la Ville, est-ce assez, trop ou trop peu, est-ce convaincant ? C’est l’objet de cet exercice, un examen forcément subjectif mais pour lequel nous avons sollicité les élu.es pour obtenir leur analyse et une synthèse de leur travail durant l’année, afin de pondérer les résultats.

Nous vous livrons ici la quintessence de nos observations et de nos discussions en “conseil de classe”. Sachez toutefois que c’est vous, et vous seul, qui délivrerez le bulletin final : celui qui sera glissé dans l’urne des élections communales d’octobre 2024 !

Jean-Philippe Preumont (PS) - 6,6/10

Chef de groupe PS

Il parle bien, Jean-Philippe Preumont, et il a un bon esprit de synthèse, une bonne analyse de la situation. Quand il soutient un dossier (sécurité, manifestations culturelles, travaux, etc.), il s’y accroche et ne lâche rien. Mais en parallèle, il tombe de plus en plus dans ses travers : ce qu’il a gagné en verbiage au cours de l’année passée, il l’a perdu en profondeur dans les débats publics. Ses interventions consistent trop souvent à piquer l’opposition, servir de faire-valoir à sa majorité ou défendre les propositions socialistes bec et ongles. Selon lui, il s’agit de “pouvoir réagir à tout moment à des attaques”. Selon nous, c’est servir la soupe au bourgmestre. On attend de voir ce que lui, en tant que conseiller communal doublé d’une casquette de chef du groupe PS (le plus large de l’assemblée) peut apporter pour participer à l’effort de reconstruction de Charleroi. Sa cote initiale a été remontée à la lumière de son auto-évaluation : Jean-Philippe Preumont fait, dans l’ombre, un gros boulot de coordination. Il négocie avec les autres partis, tente d’arrondir les angles, pour que les débats publics soient plus pertinents. C’est tout à son honneur, dommage que ses prises de parole ressemblent à de l’instrumentalisation des discussions à des fins politiciennes.

Pauline Boninsegna (PTB) - 8,1/10

Cheffe de groupe PTB

Elle joue parfaitement son rôle de cheffe de groupe, et incarne désormais un PTB plus fin mais toujours aussi présent sur le terrain… et vociférateur ! C’est la recette qui a fait le succès de son parti aux dernières élections. Mais Pauline Boninsegna amène également des réflexions intéressantes : il est indéniable qu’elle est habitée par sa mission de conseillère et se donne sans mesure à sa cause politique. Accessibilité des soins de santé, hausse des coûts de l’énergie, perte de pouvoir d’achat, conditions de travail dans l’administration, accès au logement : des questions qui touchent les gens. Difficile aussi de rester insensible à l’engagement qui l’amène – elle et son groupe – aux aurores à la gare de Charleroi ou en soirée devant les bâtiments de TotalEnergies. Par contre, au conseil communal, si elle ne redoute pas les affrontements (qu’elle provoque d’ailleurs volontiers par ses remarques et ses analyses) elle peut aussi défendre des positions idéologiques et philosophiques jusqu’à la mauvaise foi. Sur le logement moyen, par exemple. Le bourgmestre Paul Magnette le lui a déjà dit en séance publique, “répéter plusieurs fois le même mensonge n’en fait pas une vérité.”

Nicolas Tzanetatos (MR) - 7,7/10

Chef de groupe MR

Il donne le ton au conseil : il critique, remet en cause et vient servir de poil à gratter dans les choix de la majorité. Il est prêt à “rentrer dedans” si besoin, et utilise pour ce faire son aisance dans le verbe – qui lui vient de son métier d’avocat… parfois à outrance puisqu’il semble parfois ne parler que pour lui. C’est qu’il est compliqué, le rôle de chef de groupe MR en ce moment : Nicolas Tzanetatos doit prendre de la place pour continuer à exister à côté d’un Denis Ducarme qui, même s’il n’est pas encore élu, a pris les commandes du vaisseau. Il doit aussi porter la voix des libéraux dans les débats publics, voix que l’ancien leader Olivier Chastel semble avoir complètement abandonnée. Sauf que cette double nécessité de faire du bruit doit être conjuguée avec l’existence des autres élus MR, sans les étouffer. En 2022, l’équilibre semble avoir été trouvé : Tzanetatos agit en duo avec Ducarme, expose les raisonnements du MR dans les débats, et ses collisitiers ont gagné en latitude pour leurs interventions orales ou écrites, souvent de qualité. Attention toutefois : on reprochait au MR d’être opposé à tout ce que propose la majorité “par principe”, il dit désormais être opposé à tout “pour de très bonnes raisons”. Mais il faut parfois pouvoir rester constructif.

Anne-Sophie Deffense (C+) - 6,6/10

Cheffe de groupe C+

Elle s’est indéniablement améliorée, la cheffe de groupe du mouvement citoyen C +. Ses questions écrites et orales ont à la fois gagné en quantité et en qualité. Dans son auto-évaluation, elle met en avant un effort de groupe effectué avec Tanguy Luambua, Mohamed Fekrioui et Mohamed Kadim : maison de détention, défense des travailleurs d’AGC, accueil des réfugiés ukrainiens, crise énergétique, finances de la ville en difficulté… Cela se sent, les C + se sont mouillés en 2022 pour essayer d’exister dans les débats, dans une majorité PS absolue qui n’a numériquement pas besoin d’eux, et avec un échevin (Eric Goffart) qui abat un boulot monstre dans son coin. Pas facile, et les efforts sont là. Mais Anne-Sophie Deffense se fait encore parfois voler la vedette par son collistier Tanguy Luambua, qui sort des interrogations de son chapeau en ayant le don de causer des remous partout, amenant des débats et des réflexions intéressantes pour la majorité. Et les interventions de la cheffe de groupe, qu’on lui reprochait précédemment d’être trop peu porteuses, sont certes plus construites… mais restent légères et enfoncent souvent des portes ouvertes. Le 7/10 convoité est à sa portée, ça sera peut-être pour 2023 ?