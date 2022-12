Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (3/5)

En 2022, la crise sanitaire a laissé place à une crise énergétique. Des mandataires se sont montrés plus créatifs et constructifs que d’autres, elles et ils ont fait en fonction des budgets à aller chercher, de leurs ambitions et leur détermination. Y a-t-il de la disponibilité, est-ce assez, trop ou trop peu, est-ce convaincant ? C’est l’objet de cet exercice, un examen forcément subjectif mais pour lequel nous avons sollicité les élu.es pour obtenir leur analyse et une synthèse de leur travail, afin de pondérer les résultats. Nous vous livrons ici la quintessence de nos observations et de nos discussions en “conseil de classe”. Sachez toutefois que c’est vous, et vous seul, qui délivrerez le bulletin final : celui qui sera glissé dans l’urne des élections communales d’octobre 2024 !

La série va se poursuivre ces jeudi et vendredi avec des pages consacrées aux chefs de groupe, tant de l’opposition (PTB, MR, DéFI) que de la majorité (PS, C +, Ecolo), ainsi que le conseiller indépendant le plus actif de l’année.

Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (1/5)

Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (2/5)

Alicia Monard (PS) – 8,2/10

Neuvième échevine : Égalité – Santé – Handicap – Bien-être animal – Protocole

Entrée en fonction en juillet 2021, Alicia Monard est évaluée pour la première fois sur une année complète. Et c’est très prometteur ! Si elle a la chance d’être aussi bien entourée dans la petite administration dont elle a la charge qu’au sein de son cabinet politique qui était déjà formé avant son arrivée, il faut rendre à Monard ce qui est à Monard. Bien-Être animal, Égalité femmes-hommes, prévention du sexisme dans l’espace public et des violences faites aux femmes, accessibilité et prévention santé, début de lutte contre les discriminations LGBTQIA + : ce sont des matières dans lesquelles elle a jeté toutes ses forces, avec des succès à la clé. Volontaire, Alicia Monard sait aller chercher les moyens de ses ambitions. Une exception tout de même : ce qui touche à l’accessibilité des bâtiments publics aux PMR. Charleroi peut et doit mieux faire. Dans toutes ses compétences, l’échevine a joué la carte de la transversalité, et elle a été très à l’écoute de ses conseils consultatifs. Être la benjamine du collège ne freine pas son action ni sa crédibilité, que du contraire. Elle a gagné en assurance, on la sent investie, motivée. Il lui reste juste à acquérir de l’expérience pour pouvoir aller encore plus loin.

Philippe Van Cau (PS) – 8,5/10

Président du CPAS : CPAS – politique des Aînés

Qui doute encore que Philippe Van Cauwenberghe a trouvé chaussure à son pied ? Ses compétences lui conviennent à merveille. Avec une belle équipe à ses côtés, il innove, apporte des solutions aux problèmes émergents et s’efforce de continuer à faire autant voire mieux avec des moyens de financement à la baisse. Le CPAS ne peut porter à lui seul toutes les difficultés d’un monde qui change, mais il fait visiblement de son mieux pour répondre à la détresse des gens. Très attaché à la proximité, Van Cau a conservé des antennes dans la plupart des anciennes communes. Mais son bus social se fait attendre : cette permanence mobile va permettre d’aller à la rencontre des bénéficiaires dans les lieux les plus éloignés des points d’accueil du réseau. Appels à projets participatifs, renforcement des collaborations avec les acteurs du privé, Van Cau a renoncé à vouloir faire absolument ce que des partenaires peuvent faire mieux que son institution. Plusieurs maisons de repos ont été rénovées en 2022. L’émergence de la crise énergétique a été précédée par la mise en place (avec Xavier Desgain) de la plateforme Charlisol, pour accompagner les propriétaires Carolos dans l’isolation de leurs logements.

Paul Magnette (PS) – 7,6/10

Bourgmestre : Sécurité – budget – culture – nature en ville – aménagement urbain

C’est l’homme des grands dossiers (projets Feder, quartier Porte Ouest, master plan Sambre Ouest, nouveau plan de gestion, 2e pilier de pension pour les agents, plantation d’arbres, développement de la culture) il a fixé les jalons du renouveau de Charleroi pour les 20 prochaines années. Mais une ville, c’est une vision et un quotidien : il semble éprouver des difficultés à s’y investir dans le day to day. Ça l’intéresse moins, c’est incontestablement son point faible. Si la présidence du PS absorbe pas mal de son temps (l’actualité le confirme), Paul Magnette sait sur qui compter – et à qui déléguer – au sein de son équipe, dont il est le coach et le capitaine. Sa note monterait d’ailleurs à 8/10 selon la moyenne de ses échevin.es. En relai avec Thomas Dermine, il reste un puissant aspirateur à projets : le quartier du futur de la Défense et Aerospacelab, c’est lui. Bémol : le sentiment d’insécurité qui reste une épine douloureuse, en dépit d’avancées indéniables sur fond de sous-financement structurel. Culture, parcs, places, quartiers “nature”, l’année a été productive. On est entré dans la dernière ligne droite de la rénovation de la ville haute. Tout sera fini (ouf de soulagement) en 2023.

Benjamin Debroux (Ecolo) : 6,8/10

Conseiller communal : Présidence du conseil

Le président du conseil communal de Charleroi s’est montré moins présent. Pour des raisons impérieuses couplées à l’indispensable besoin de conciliation de sa vie familiale à ses activités politiques, comme il nous l’a expliqué dans son auto-évaluation. Il n’en reste pas moins que son travail pour 2022 s’en trouve sanctionné dans ce bulletin. L’année qui s’achève a vu le retour du présentiel après deux exercices plombés par la Covid. Préparer un conseil communal, en orchestrer le déroulement, faire face aux tensions et égos des uns et des autres, appliquer le règlement dans le respect des temps de parole reste un job compliqué. Pas facile non plus de faire entendre sa voix quand on est tenu à des devoirs de neutralité liés à la présidence. Pas facile et souvent frustrant. Dans ce cadre, Benjamin Debroux l’avait annoncé et c’est fait depuis le 19 décembre : il a cédé ses fonctions à sa colistière Marie-Anne Gailly. Il switche pour devenir chef de groupe, c’est lui désormais qui portera la parole Ecolo au sein de l’assemblée. Cela devrait l’aider à pouvoir mieux faire valoir ses préoccupations dans des matières qui le passionnent comme le social, l’égalité des chances, le handicap et la culture.