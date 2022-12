Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (2/5)

En 2022, la crise sanitaire a été reléguée au second plan avec l’arrivée d’une autre crise : la guerre d’Ukraine et ses conséquences sur les prix de l’énergie. Des mandataires se sont montrés plus créatifs et constructifs que d’autres, elles et ils ont fait en fonction des moyens budgétaires à aller chercher, de leurs ambitions et leur détermination.

Y a-t-il de la disponibilité, est-ce assez, trop ou trop peu, est-ce convaincant ? C’est l’objet de cet exercice, un examen forcément subjectif mais pour lequel nous avons sollicité les élu.es pour obtenir leur analyse et une synthèse de leur travail durant l’année, afin de pondérer les résultats.

Nous vous livrons ici la quintessence de nos observations et de nos discussions en “conseil de classe”. Sachez toutefois que c’est vous, et vous seul, qui délivrerez le bulletin final : celui qui sera glissé dans l’urne des élections communales d’octobre 2024 !

Babette Jandrain (PS) – 7,7/10

Cinquième échevine : Commerce et artisanat – Fêtes – Folklore

Il faut s’appuyer sur des données concrètes et des leviers efficaces pour penser et agir en politique. En 2022, Babette Jandrain a mis en place un bureau du commerce dont le travail (production de statistiques, interlocuteurs) va l’aider à avancer dans la matière. L’échevine s’est aussi illustrée au travers d’actions de valorisation du savoir-faire local (notamment pour l’artisanat). Mais malgré des primes, elle reste confrontée à des défis de taille au niveau des commerces : revitalisation de la rue de la Montagne, perte d’attractivité du piétonnier de Dampremy, dynamisation des commerces de la périphérie, … et que devient la relance de la plateforme logistique urbaine ? Si les crises et la baisse de pouvoir d’achat malmènent le secteur, il y a heureusement des initiatives privées qui le réenchantent, comme les animations de la nouvelle et dynamique association de commerçants Shop in Charleroi, ou le collectif Composite. Au niveau des fêtes et du folklore, le soutien du covid a laissé place à une co-organisation, notamment pour les foires, ce qui est une excellente nouvelle. Mais pour nous, le benchmark est une ressource dans laquelle Babette Jandrain doit aller puiser encore davantage pour nourrir sa réflexion.

Karim Chaïbaï (PS) – 8,4/10

Sixième échevin : Sport – Infrastructures sportives – Jeunesse

Parmi les “surprises du chef” en 2018, c’est un des maîtres-choix de Paul Magnette : Karim Chaïbaï est très impliqué et s’est fixé deux ambitions : promouvoir le sport pour tous et soutenir la jeunesse. Tout ce qu’il met en place est animé par cela, et il s’en sort plutôt bien. Sportif de haut niveau, il s’appuie sur son sens de l’équipe pour atteindre ses objectifs, fait des “assist” à ses partenaires du collège et transforme les occasions qui lui sont données. En doublant le chèque sport dont il a élargi l’accès, il a fait grimper le nombre de bénéficiaires. Stages gratuits négociés avec les clubs, féminisation du sport, ciné plain air, rénovation des infrastructures, accès gratuit au Charleroi Running, journées sportives du personnel communal, initiatives pour les aînés, créations d’aires de jeux et de loisirs dans les quartiers, il engrange. Sans calcul électoral car il n’a pas de plan de carrière politique. En fait de plan, il n’en a qu’un en tête : le plan “piscines” qui fixe un cap et des échéances, pour autant que les financements wallons suivent : il faut maintenant des résultats ! L’échevin passe beaucoup de temps sur le terrain, à l’écoute, mais il est trop peu visible et doit mieux se vendre : il a les atouts, encore faut-il les jouer.

Thomas Parmentier (PS) – 5,9/10

Septième échevin : Finances – Petite enfance – Tourisme – Patrimoine

Quand on passe autant de temps qu’il le dit à travailler sur ses dossiers, quand on y consacre autant d’énergie et qu’on obtient si peu de résultats, il y a des questions à se poser. Au sein de ce collège, un seul échevin incarne aussi mal les compétences qui lui ont été dévolues : et c’est lui, Thomas Parmentier. On s’interroge sur l’intérêt qu’il porte au patrimoine, puisque rien ne bouge si ce n’est quand Xavier Desgain y met son nez. Rien n’a bougé non plus depuis un an dans le secteur de la Petite Enfance, dont le transfert à l’ISPPC reste à l’étude (et crispe), à part “davantage de communication”. Quant aux finances, l’échevin laisse la parole au bourgmestre ou au directeur financier lorsqu’il faut en évoquer l’inquiétante évolution. Heureusement, Thomas Parmentier a aussi le tourisme : là, ça marche. Une excellente équipe l’assiste pour mieux vendre Charleroi. Mais de manière générale, il doit se montrer plus ambitieux, et surtout plus efficace. Il est plus que temps de sortir du “je veux faire” et passer à l’action. Nous lui attribuons un 5,9/10 de pression. Pour franchir le mur du six, il lui reste un an. Les réseaux sociaux et les courtisans ne doivent pas l’empêcher d’affronter la réalité… d’un bilan plutôt maigre.

Laurence Leclercq (PS) – 7,8/10

Huitième échevine : Logement – Urbanisme – Relations internationales

Logement et urbanisme, ce n’est pas très sexy comme matières mais ça peut changer l’image et l’attractivité d’une ville. Laurence Leclercq en est consciente, elle a mis toutes ses forces pour améliorer le contexte : édition du premier guide du logement, révision de la circulaire de subdivision des immeubles, nouvelles normes urbanistiques, label de qualité pour les kots d’étudiants, accueil de réfugiés ukrainiens, création d’un guichet unique du logement rassemblant les partenaires publics et privés, elle a mené un travail colossal avec de beaux résultats, quoiqu’en dise l’opposition et en particulier le PTB très critique. Bémol : on est aux 400 permis d’urbanisme délivrés chaque année pour de nouveaux logements. Mais pas encore aux 400 constructions, les promoteurs ne suivent pas ! L’échevine a aussi assumé le fiasco de l’agence immobilière sociale, dont elle a hérité. Bucheuse mais trop discrète, elle doit apprendre à mieux se vendre. D’ailleurs, seul point noir selon nous : sa gestion des relations internationales. Ou en tout cas sa publicité. Dans son auto-évaluation, elle cite des rencontres avec des ambassadeurs et l’organisation de conférences internationales. Qui était au courant ?

Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (1/5)