Le bulletin de Noël 2022 des élus de Charleroi (1/5)

Tout au long de la semaine jusqu’à ce vendredi, les membres du collège, chef.fes de groupe politiques et le président de l’assemblée seront évalués sur base de quatre critères : leur connaissance des dossiers, leur action concrète sur le terrain, leur vision stratégique et leur engagement, c’est-à-dire leur implication dans la fonction.

D’une fonction à l’autre, la charge de travail varie sensiblement, y compris parmi les échevines et les échevins. Y a-t-il de la disponibilité et de l’écoute, est-ce assez, trop ou trop peu, est-ce convaincant ? C’est l’objet de cet exercice, un examen forcément subjectif mais pour lequel nous avons sollicité les élu.es pour obtenir leur analyse et une synthèse de leur travail durant l’année, afin de pondérer les résultats.

Nous vous livrons ici la quintessence de nos observations et de nos discussions en “conseil de classe”. Sachez toutefois que c’est vous, et vous seul, qui délivrerez le bulletin final : celui qui sera glissé dans l’urne des élections communales d’octobre 2024 !

Julie Patte (PS) - 8,7/10

Première échevine : Enseignement – Participation citoyenne – Quartiers

Toujours aussi appliquée et organisée, Julie Patte. Et toujours aussi efficace. Une bûcheuse de première qui continue à enfoncer le clou, à avancer sur tous les fronts. Pour l’enseignement, c’est la rénovation énergétique de bâtiments scolaires et la construction de nouvelles implantations, l’amélioration des cours de récré (avec ses collègues Xavier Desgain et Eric Goffart), la gratuité des repas en maternelles, le parcours d’éducation à la culture et aux arts (avec le bourgmestre) et enfin l’accueil temps libre que Charleroi est l’une des rares communes de Wallonie à offrir gratuitement. Et participation oblige, l’élue qui en a la compétence multiplie les appels à projets et à marques d’intérêt auprès des écoles de son réseau. Quant au chantier de la participation citoyenne et associative, gros enjeu de la mandature, il commence à prendre forme. Après les fondations, l’échevine a attaqué les murs, avec l’appui de la MPA. Et le ciment a l’air de prendre. Enfin bien sûr, la Première échevine se prépare à la fonction de bourgmestre en endossant les responsabilités mayorales quand le patron n’est pas là. Pour la suite, on verra ce que l’avenir lui réserve !

Eric Goffart (C +) - 8,0/10

Deuxième échevin : Travaux – entreprises&indépendants – numérique

En voilà un autre qui creuse son sillon. Rescapé de la précédente majorité avec un groupe citoyen C + voué à s’afficher sous l’étiquette des Engagés dans deux ans, Eric Goffart obtient les moyens financiers de ses ambitions. En tout cas dans le domaine des Travaux. C’est ainsi que “l’homme des marchés stocks” ne ralentit pas : la 520e rue vient d’être remise à neuf, ce qui représente une moyenne d’une voirie par semaine depuis son entrée en fonction. Il y a du retard dans certains chantiers du centre-ville ? Ce n’est pas lui qui les gère : allez vous plaindre chez le bourgmestre en charge de l’Aménagement Urbain ! Sur le volet du numérique, l’échevin a continué à avancer, il s’est entouré de précieux partenaires pour atteindre ses objectifs. On lui doit l’organisation du premier salon de l’inclusion numérique, l’arrivée des “facilitateurs” et l’accueil du hackathon Citizen of Wallonia. Bémol : son manque de proactivité pour les entreprises et les indépendants. Sa participation enthousiaste aux événements du secteur ne parvient pas à masquer l’absence de plans et de projets... en dehors des appels pour informer de travaux. Les libéraux MR sont déjà en embuscade pour les prochaines élections.

Xavier Desgain (Ecolo) - 8,6/10

Troisième échevin : Mobilité – Bâtiments – économie sociale – transition

Il n’a pas hérité des matières les plus faciles, Xavier Desgain. Mais il est déterminé et ambitieux. Courageux aussi, il prend parfois injustement des coups, que ce soit par exemple pour le BHNS (un projet du ressort de la Wallonie) ou pour la démolition de l’église Sainte-Marie de Lodelinsart (décidée par le bourgmestre). Bosseur, pointu dans ses dossiers techniques, le troisième échevin est surtout cohérent, que ce soit en mobilité et en sécurité routière avec les zones 30, les SUL et le ring à vélo, en transition avec les réseaux de chaleur et la chasse aux gaspillages, en bâtiments avec les rénovations énergétiques, en économie sociale et en emploi local avec des mesures qui en favorisent la croissance, comme la plateforme Charlisol. En politique, l’élu a le sens de la transversalité, il travaille facilement avec ses collègues. Sans doute ne perd-il pas de vue que Paul Magnette l’a fait entrer dans une majorité qui aurait pu se passer des Verts. Souvent, son action est minée d’embûches : une administration qui pourrait mieux faire, des marchés publics qui lui jouent de mauvais tours… On l’engage toutefois à faire plus et mieux dans la participation !

Mahmut Dogru (PS) - 7,6/10

Quatrième échevin - Propreté – état civil – marchés – cimetières

Il a beau porter un prénom qui évoque l’un des plus grands mammifères terrestres, Mahmut Dogru manque de… visibilité sur la scène politique carolo, où il agit en retrait. Ce qui n’empêche pas l’efficacité. Les services population se modernisent peu à peu – on vient de très loin mais le changement est là – et il suit de près la situation des marchés, notamment vu les travaux, ainsi que les nécessaires chantiers des cimetières. L’accueil des réfugiés ukrainiens s’est assez bien déroulé, en tout cas des échos parvenus aux médias. En marge des améliorations à apporter au service des étrangers (il y travaille), c’est en matière de propreté que les choses semblent avancer le moins vite, en tout cas pour les compétences qu’il a conservées en ce domaine (l’activité a été transférée à Tibi). On attend avec impatience les caméras et la traque des auteurs d’infractions et de délits. Après quatre ans de mandat, l’échevin est devenu expert des réponses aux questions écrites et orales au conseil communal, ce qui lui posait difficulté dans le passé. Sur papier, il a les compétences. Mais ses collègues du collège ont, pour certaines ou certains, un “wow-factor” qui lui fait défaut.