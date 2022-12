Budget 2023 de Charleroi : “c’est toujours le citoyen qui paie”, “on dépense sans compter”

Le budget 2023 de Charleroi en déficit de 100 millions: "On ne peut plus avancer très longtemps à ce train-là"

Pour le PTB, ce budget est à l’équilibre grâce à “des ponctions toujours plus importantes dans les poches des Carolos” selon Germain Mugemangango : augmentation du prix des sacs-poubelles, régularisation du précompte immobilier, redevance parking… “Il y a d’autres taxes possibles, notamment les entreprises comme à Zelzate (où le PTB néerlandophone est en majorité, NldR), et il faut aussi, toutes formations politiques, se battre pour aller réclamer davantage d’aides à la région et au fédéral.”

Au MR, Nicolas Tzanétatos est plus cash : “il n’y a plus d’argent, mais il est surtout mal dépensé !” Et d’attaquer les subsides “à l’aveugle” selon lui que la Ville donne à diverses ASBL. “On donne des dizaines de milliers d’euros à des associations qui ne sont pas de Charleroi, dont la direction a une voiture de fonction ce que nos agents communaux n’ont pas, qui ne publient pas leurs comptes, ou qui ont des trésors de guerre sur leur compte en banque, comme les Restos du Cœur et la RCA Arris, qui ont chacun 1 million d’euros, le PBA qui a 800 000 € ou encore l’Eden qui a des centaines de milliers d’euros… La Ville est au bord de la faillite, je voudrais qu’on crée une commission subsides pour examiner lesquelles ont vraiment besoin de notre aide. On est tous pour du sport, des maisons de jeune ou des marches, mais notre aide est-elle toujours nécessaire ?” Parce que pour boucler le budget, dit-il au nom du groupe, il a fallu emprunter 100 millions d’euros et vendre les parts dans Brutélé. “Les emprunts, c’est 20 % du budget. Si j’étais banquier, je dirais qu’on a perdu le contrôle de notre dette.”

Brahim Ziane et Nicolas Kramvoussanos, conseillers indépendants, ont cette fois rejoint la majorité, en défendant Charleroi et les efforts faits pour la faire rayonner. “Nous sortons d’une pandémie et entrons dans une crise énergétique, bien sûr que c’est difficile”, dit ce dernier, qui souligne tout de même qu’emprunter à 4,1 % c’est une hypothèque sur les générations futures (c’est la région qui paie les intérêts, mais ça reste de l’argent public, NdlR) et s’est abstenu.

Le reste, c’était beaucoup de politique politicienne, et les uns d’envoyer des fleurs à leur parti et l’autre de piquer celui d’en face. Pas sûr que quiconque y gagne. Le budget 2023 a été voté majorité contre opposition.