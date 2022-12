Le CHU de Charleroi se dote d’un héliport

Mais une fois qu’un patient est pris en charge, il faut encore pouvoir facilement poser son hélicoptère (imaginez en ville) et transférer le malade ou le blessé directement dans l’hôpital pour une prise en charge la plus rapide possible par les soignants, puisque dans de nombreux cas, le temps est essentiel.

Le CHU de Lille a justement un hélicoptère “SAMU”. Un Airbus H145-D3 (F-HNOR), d’une capacité de six places (pilote, assistant de bord, trois médico-soignants, un patient et du matériel : perfusion, échographique, cardiaque, couveuse, etc.). Il peut voler 2 h 30 et atteint une vitesse de 250 km/h. Chaque année, il effectue 600 missions, dont 30 % pour transporter des enfants ou des nourrissons, y compris en conditions météorologiques défavorables.

Un héliport au CHU de Charleroi (ISPPC) ©D.R.

Mais si l’hélicoptère est utile, il faut parfois pouvoir le poser rapidement. Tout le sud-ouest de la Belgique et le nord de la France ne peut pas se rendre à Lille : soit c’est trop loin, soit il n’y a pas la place, soit simplement l’hôpital n’est pas le plus adapté. Le CHU de Charleroi se trouve dans une zone idéale, et il est certifié trauma/stroke/infarctus, il dispose du seul caisson hyperbare de Wallonie (pour les intoxications au CO et les accidents de plongée) et est adapté pour les risques NRBC, soit nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. En outre, une convention signée avec les Hauts-de-France assure notamment des transferts de parents ou de nouveau-nés en détresse vers la maternité du CHU, dans le service soins intensifs pour mères ou néonatologie.

Un incontournable dans beaucoup de cas pour sauver des vies.