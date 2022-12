Les spectacles qui vont faire pétiller les fêtes à Charleroi

Encore un rien de foot…

Au Marignan, la troupe de cabaret 2000 porte sur scène Bossemans et Coppenole jusqu’au 8 janvier (y compris le soir du réveillon du 31 décembre): un Romeo et Juliette version Marolles et encore un peu de foot car dans ce monument du théâtre bruxellois, deux familles qui ne supportent pas les mêmes clubs doivent se résoudre à mettre leurs rancœurs de côté pour l’amour de leurs enfants. Réservations au 0495/10 20 14.

Chassé-croisé gratiné et « nid de cocus »

Au Poche, c’est Bernard Suin qui signe une création pétillante dont il a le secret: le Gratin de Noël. Pour mettre des bulles dans les yeux du public. On ne vous explique pas tout mais voici un aperçu: Vanessa et Baptiste se connaissent depuis trois jours, Clément et Baptiste depuis toujours et Baptiste et Danièle, depuis longtemps. Sachant que Florine et Vanessa se connaissent depuis longtemps et qu’elles connaissent Éric depuis moins longtemps, que Florine ne connaît pas Baptiste, ni Danièle, ni Clément, et que Vanessa ne connaît pas non plus Danièle ni Clément… On vous laisse réfléchir à tout ça et à venir les rencontrer un soir de réveillon. De ce vendredi 16 jusqu’au 31 décembre, ce soir-là y compris (réservations au 0493/76 67 55).

Au Comédie Centrale, les choses sont plus simples, au niveau de l’agenda: Merri vous invite à "un vol sur un nid de cocus", uniquement le soir de la Saint-Sylvestre, avec Marc Posture. Un vaudeville pour entrer joyeusement dans 2023, ça vous dit ? Servi avec une coupe de champagne en plus ! Une soirée pétillante s’annonce sur réservation au 071 30 50 30.

Rire aux éclats pour finir une année et en démarrer une nouvelle, il y a certainement bien pire comme bonne résolution !

Le drôle de Noël de Scrooge s'invite à l'Impromptu

Pendant les fêtes, invitez-vous à l’Impromptu, le plus petit théâtre de Charleroi, pour une rencontre avec les personnages centraux de cette œuvre culte de Charles Dickens, joliment adaptée par Jérôme Roose. Dans un petit déluge d’effets spéciaux et de changements de décor, huit comédiens se confronteront chaque soir à la jauge de 20 spectateurs de cette salle intimiste du 22 au 31 décembre (relâche les 25 et 26), et le 24 l’après-midi. Costumes, féerie, fantasmagorie et cantiques: le drôle de Noël de Scrooge ressuscite littéralement l’esprit de noël, ce qui fera un bien fou par les temps de crise qui courent.

Émotion, sincérité, famille sont les ingrédients de cette création touchante dans laquelle chacun trouvera matière à se reconnaître, même les plus jeunes. Ebenezer Scrooge vit dans l’obsession de ses livres de comptes et de l’argent qu’il accumule, il ne se laisse toucher par rien ni personne jusqu’à ce que trois fantômes viennent lui rendre visite. C’est une magnifique fable dans laquelle un marchand londonien insensible et solitaire s’ouvre à la richesse des autres. Pour retrouver son âme d’enfant et s’extraire des vicissitudes d’une actualité lourde. Un instant de magie et de grâce à ne pas manquer ! Réservations au 0476 52 74 57.

Capitaine Némo et tous les autres

C’est Thierry Piron, cofondateur des lieux, qui met en scène, en cette fin 2022, à la Ruche. Le théâtre royal de l’avenue Meurée se replonge dans ses grands classiques, en adaptant un grand roman populaire en pièce de théâtre: paré à plonger avec l’énigmatique Capitaine Nemo, génial inventeur du Nautilus ? Embarquez alors pour vingt mille lieues sous les mers, le chef-d’œuvre de Jules Verne revisité avec humour et respect. Un fabuleux voyage avec des comédiens, des chanteurs et des effets spéciaux présenté jusqu’à la Saint-Sylvestre (suivi d’une soirée dansante). Une production féerique pour plonger dans l’année à venir, et dont la seconde partie suivra en septembre 2023. Réservations au 0473 39 00 82.

Au-delà de cette proposition théâtrale déjà en cours, plusieurs autres rendez-vous ponctuels permettront d’égayer cette période entre les deux réveillons: déjà, on le sait, la Wallo’mobile sera en tournée dans toute la ville. Les amateurs de moments musicaux joyeux ne manqueront pas le concert Patricia est une rockeuse de Noël, au Stubar, 43 boulevard Tirou, le 23 décembre à 20 h 30. Dans le Passage de la Bourse, l’établissement Livre ou Verre propose, lui, un concert afro-jazz-reggae avec LOV Band meets Thom JLB ; c’est ce 22 décembre à 20 heures. Enfin, le QG des Artistes, à la rue de Montigny, ouvre son marché des artistes locaux, jusqu’au 31 décembre, de midi à 18 heures.

Et bien sûr, l'incontournable revue des Molières et Mocassins

Ce n’est pas mentir que d’affirmer, désormais, qu’en Belgique francophone, il existe deux revues théâtrales de fin d’année: celle des Galeries, à Bruxelles, qui revient sur l’année écoulée du Royaume et celle des Molières et Mocassins, à Lodelinsart, qui passe à l’essoreuse de la parodie, les petites anecdotes et grands rebondissements de la vie publique et politique de Charleroi.

L’esprit de fête est d’autant plus de rigueur, cette année, que la Revue carolo célèbre sa 25e édition. Pour ce faire, le titre du rendez-vous annonce évidemment la couleur: Mieux vaut Qatar que jamais ! De chansons détournées en chorégraphies déjantées, la joyeuse troupe, servie par des textes signés Gérard Monseux, Alain Boivin, Françoise Ory ou Didier Albin, va une nouvelle fois dynamiter le microcosme de la Ville. La Revue 2023 commence dès aujourd’hui, vendredi 16 décembre, et se poursuivra jusqu’au 15 janvier, les vendredis et samedis à 20h et les dimanches à 16 h. Il y aura relâche les 24 et 25 décembre et le premier janvier mais c’est soirée festive, avec souper inclus, le 31 décembre, dès 18 heures. Réservations au 0474 38 80 32.