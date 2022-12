Charleroi: 200000€ débloqués en faveur de la biodiversité

Ce ne sont pas loin de 200 000 €, au total, un compte précis de 193 227 €, qui sont ainsi débloqués pour subsidier des projets locaux en faveur de la biodiversité, sur le territoire de Charleroi Metropole. Le député régional Écolo Christophe Clersy s’en réjouit: "C’est une magnifique nouvelle pour notre région, ces 200 000 euros vont venir appuyer de nouvelles actions mais également des processus qui s’inscrivaient auparavant dans la Semaine de l’Arbre, le Plan Maya ou les PCDN". 21 villes et communes de Charleroi Metropole profiteront de cette manne, dans des domaines aussi divers et concrets que l’entretien des sentiers (7500€ à Gerpinnes, 7500€ à Sivry-Rance, 2000€ à Charleroi, pour le futur parc urbain de la Broucheterre ou 2500€ à Fleurus, pour les sentiers, la signalétique et les panneaux didactiques de la Forêt des Loisirs), la végétalisation des cimetières ou toutes les activités de sensibilisation et de distribution de la Semaine de l’Arbre.