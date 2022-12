Belle-mère et belle-fille ont volé des médicaments

« J’étais en froid avec ma belle-mère »

Lundi matin, le tribunal correctionnel de Charleroi a examiné, tour à tour, les oppositions formées par la belle-mère et sa belle-fille. Sarah fut la première à s’expliquer et c’est également la seule pour laquelle il existe un problème. Présente fin janvier pour la première fixation de son audience, la jeune femme n’est pas revenue en juin dernier pour se défendre d’un vol simple de médicaments commis dans une pharmacie gilicienne avec sa belle-mère. "La date d’audience ne m’a pas été rappelée par ma belle-mère. Nous étions en froid à ce moment-là", confirme Sarah. Conclusion: le parquet considère son opposition non avenue. "Elle est venue à la première audience, pas à la deuxième. Et elle n’avance pas une excuse légitime."

Pour Me Van Wymeersch, à la défense, rien ne démontre que Sarah a volontairement refusé de se soustraire à la justice et de ne pas comparaître. La faute doit être imputée à Cathy, qui n’a pas rappelé la date d’audience à sa belle-fille vu les tensions de l’époque.

Des vols oui, mais pas de violence

Le parquet reproche à Cathy trois autres vols, dont deux avec violence, commis pour des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des vêtements. En aveu des quatre vols, la belle-mère conteste les deux préventions de violence. Non, elle n’a pas repoussé un agent de sécurité et une employée. "J e n’ai touché personne moi, sinon je le dirais honnêtement", confie l’opposante en manque d’argent au moment des faits. Pour cette dernière, l’opposition n’est pas problématique. Sous certificat médical, Cathy a transmis le document médical le lendemain de l’audience, sur une mauvaise adresse mail.

Me Van Wymeersch, assurant aussi la défense de Cathy, plaide un sursis probatoire en indiquant le remboursement effectué par Cathy envers la pharmacie victime du vol de médicaments pour plus de 200 €. Ce à quoi ne s’oppose pas le parquet, tout en soulignant l’absence de remise en question de la voleuse. "Elle a notamment déclaré dans son audition qu’elle s’en foutait de la prison et des magistrats et que c’était normal de voler quand on est dans la dèche." Excédée par le réquisitoire du ministère public, Cathy a haussé le ton au lieu de faire profil bas dans une salle d’audience bondée. Jugement le 16 janvier.