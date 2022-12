Charleroi: la solidarité réchauffe les coeurs et les corps

Geneviève Briclet organise le Village solidaire, au sein du CAL. Elle résume: "Petits et grands obtiendront des boissons chaudes, des jouets, des colis alimentaires, des vêtements, dès dix heures du matin et jusqu’à épuisement des dons".

De nombreux partenaires commerciaux et institutionnels permettent d’assurer le stock d’objets offerts mais les organisateurs comptent également sur la solidarité interpersonnelle: "Les dons privés sont toujours les bienvenus, il suffit de venir les déposer au CAL, à la rue de France. Nous sommes toujours à la recherche de jouets, de kits sanitaires et d’aliments non périssables".

Le dog-wash, pour tous

L’organisatrice épingle les quelques nouveautés qui ont été préparées pour cette année. Avant tout, il y aura le dog-wash de la SPA: "Les personnes à la rue mais aussi toutes celles qui ne peuvent pas, ne peuvent plus, payer des soins à leur animal de compagnie, pourront passer par le dog-wash. Lavage, shampouinage, toilettage, petits soins seront offerts par la SPA. L’enseigne Tom&Co, elle, offrira de la nourriture pour animaux. Le dog-wash sera installé sur l’esplanade devant l’Eden et c’est le Centre culturel qui fournira l’eau et l’électricité".

Chantier Charleroi DC oblige, la disposition du Village solidaire sera, de plus, revue, "car, habituellement, nous occupons toute la rue de France, avec des tonnelles. Mais puisque la rue est la seule désormais qui permet d’atteindre l’Hôtel de ville et d’en revenir, nous n’avons pas reçu l’autorisation de couper la circulation", reprend Geneviève Briclet. Le Village sera donc plutôt disposé en long, comme un parcours à arpenter. Au départ du dog-wash, sur l’esplanade de l’Eden, les participants seront invités à monter le long du trottoir de gauche, dans la rue de France. Là, les stands de plusieurs partenaires permettront déjà aux Carolos dans le besoin de recevoir plusieurs petits cadeaux, dans l’esprit des Fêtes de fin d’année. Puis, ils pourront pénétrer au sein du Centre d’action laïque. "Là, nous offrirons, dans la limite des stocks, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, puis, plus tard dans la journée, un bol de soupe. Ce sont les cafés Van Hove qui offrent les boissons chaudes, cette année". C’est également là que les plus jeunes pourront passer par la zone de dons de jouets: "Idéalement, il y aura au moins un jouet et un livre par enfant". En ressortant du CAL, plus haut sur le trottoir, Père Noël offrira, enfin, des boîtes cadeaux, "concoctées par les magasins Biocap et les écoliers d’écoles de Charleroi et d’au-delà, tous réseaux confondus".

Quinze jours avant l’événement, l’organisatrice se rassure quant à l’ampleur de l’événement, en ces temps de crise: "Nous nous attendons à au moins 500 personnes et nous en avons de plus en plus chaque année. Mais les chiffres montent dans les deux sens, nous avons aussi de plus en plus de dons de la part des citoyens. De plus, le Village solidaire, ce n’est pas que la journée de dons, c’est aussi l’occasion de capter les gens, afin qu’ils obtiennent des infos qui leur serviront tout au long de l’année, qu’ils prennent conscience qu’ils ne sont pas seuls et que des solutions pérennes existent", conclut l’organisatrice.