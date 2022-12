Alors qu’il tournait à droite dans la rue du Calvaire pour déposer son enfant à l’Athenée, un père de famille n’a pas vu l’adolescente qui traversait la route pile au moment où il arrivait. D’après les éléments récoltés sur place, la piétonne était dans son angle mort. Il l’a heurtée, et elle est tombée au sol. Malgré une vitesse apparemment faible et un impact d’apparence peu violent, la jeune adolescente a été prise en charge par une ambulance et un SMUR avant d’être transportée, blessée, vers l’hôpital Notre-Dame de Charleroi. La police locale de Charleroi s’est chargée du constat.