Il aurait volé 11 boulettes de drogue au « vrai » dealer

Ce dernier effectuait les cent pas devant une sandwicherie avenue Jules Henin à la ville haute et semblait chercher du regard des personnes présentant un profil bien particulier de toxicomane. Quand ils l’ont interpellé, les policiers ont découvert 11 boulettes, soit plus de 4 gr de cocaïne et plus de 5 gr d’héroïne. Ainsi que des messages interpellants dans l’un de ses GSM. "Il y a des messages typiques, du style" tu peux encore faire quinze ? "Pas de doute donc sur son activité de vente", estime le substitut Vervaeren.

Son ADN sur les produits

Ce jeudi après-midi, face à la justice, le prévenu ne conteste pas la détention des deux produits puisqu’il en est consommateur. Par contre, la vente est vivement contestée par Athemane, qui jure avoir volé la marchandise planquée dans un sachet et appartenant à un vrai dealer. Hélas, pour sa crédibilité, son ADN fut relevé sur les produits cachés dans le fameux sachet.

Dix-huit mois de prison sont requis contre l’homme détenu. La défense plaide un sursis simple, sans aller contre les éléments présents dans le dossier. Jugement le 8 décembre.