Charleroi: Véronique Janzyk raconte ses rencontres animalière dans son nouveau livre

C’est un véritable carnaval des animaux que propose Véronique Janzyk dans son dernier ouvrage intitulé "Sachant qu’aucun animal ne nous appartient", paru chez Onlit. Divisée en 18 récits, l’œuvre de l’écrivaine Carolo s’inspire d’histoires authentiques qui se sont déroulées en l’espace de plusieurs années. On y croise Douce, une chienne recueillie, un hérisson, une poule, des pigeons ou encore une mouette, tant de petits êtres vivants qu’elle a soignés avec la même bienveillance. "Depuis toute petite, je suis sensible aux animaux en difficulté. Plus tard, il y a toujours eu un oiseau en revalidation dans ma maison. J’ai par ailleurs suivi une formation de soigneuse d’animaux sauvages à Virelles", explique l’auteure. Son ouvrage est aussi l’occasion de rencontrer différentes personnes qui l’ont inspirée. C’est le cas de Giuseppe Belvédère, par exemple, une figure héroïque de la défense animale qui recueillait des pigeons chez lui à Paris et dont le combat l’a touchée.