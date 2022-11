Cinq coups de couteau au nouveau compagnon de son ex

Ce jour-là, il est un peu plus de six heures du matin quand Martial est victime d’une sanglante agression au domicile de sa nouvelle compagne, à Mont-sur-Marchienne. Un an plus tôt, cette dernière a signifié la fin de la relation avec Honoré.

La veille des faits, Honoré lui envoie plusieurs messages menaçants, promettant de "faire du mal" au couple. Le lendemain, armé d’un couteau de cuisine planqué dans la poche arrière de son pantalon, Honoré passe à l’acte en faisant irruption dans la chambre à coucher de l’appartement. Réveillé, Martial est victime de cinq coups de couteau, dont trois au niveau du cœur, mais parvient presque miraculeusement à maîtriser l’agresseur dans le lit en attendant l’intervention des secours et de la police.

Un hélicoptère dépêché sur place

Grièvement blessé, Martial doit être évacué par hélicoptère. Assez vite, les jours du nouveau compagnon, victime d’un pneumothorax, ne sont heureusement plus considérés en danger. On n’est tout de même pas passé loin de la mort d’un homme, occupé avant ça de dormir au domicile de sa nouvelle compagne et des deux enfants âgées de 2 et 4 ans. Poursuivi pour tentative d’assassinat, violation de domicile et le port d’un couteau d’une quinzaine de centimètres, Honoré ne conteste pas les deux dernières préventions.

Pour les faits les plus graves, il jure qu’il n’avait aucune intention d’assassiner son rival amoureux, mais qu’il s’est rendu au domicile de son ex pour avoir des nouvelles de ses enfants après plusieurs jours de silence radio. Quant à la présence d’un couteau dans sa poche, Honoré affirme que c’était pour se protéger, au cas où il venait à croiser la route de Martial. "Avant ça, j’avais eu quelques disputes avec lui et il m’avait menacé. C’était donc pour me protéger", explique-t-il. Tiens, Honoré savait donc bien qu’il allait tomber sur Martial lorsqu’il est entré dans la chambre à coucher ? "Non, je le jure, je n’étais pas au courant de leur relation et je ne savais pas qu’il était là."

Sur le déroulement des faits, Honoré affirme qu’il fut le premier agressé par son rival et avoir vu rouge après une chute dans la penderie. "Je n’ai pas vu mes enfants dans leur chambre. je me suis dirigé vers la chambre à coucher et à ma grande surprise, j’ai vu que mon ex était en couple avec Martial. Quand mon ex m’a vu, elle a pris les enfants et est partie. Je n’ai pas pu lui parler. Lui, il s’est levé, il m’a frappé je ne sais pas pourquoi, je suis tombé et j’ai vu rouge. Très en colère, je me suis saisi du couteau et on s’est bagarré. Il y a eu des coups de couteau pendant la bagarre. J’étais dans un trou noir."

Des contradictions

Pour le parquet, la version des faits d’Honoré comporte des contradictions: les messages envoyés la veille ne parlent pas du tout des enfants et Honoré devait être parfaitement informé de la relation. Autres détails: l’absence de trace de coup au visage du prévenu et son stationnement discret à 100 mètres des lieux, soi-disant pour "ne pas déranger les voisins." "Il a directement sauté dans le lit pour agresser la victime", lance le substitut Vervaeren qui retient la préméditation rien qu’avec les messages menaçants envoyés la veille. Quinze ans de prison sont requis contre Honoré.

La défense suggère la mise en place d’un sursis probatoire pour ce qui est, au minimum, une tentative de meurtre. Les recherches effectuées par Martial sur son téléphone peuvent expliquer la méfiance de son client vis-à-vis de son rival. "Il a recherché des tendances sexuelles particulières, notamment avec des adolescentes.", assure le prévenu via son avocat.

Jugement pour le 7 décembre.