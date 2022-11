Agression sexuelle: l’ami du prévenu le contredit

Prise de conscience

Selon le parquet, qui partage la version des faits de la jeune femme, Silvestro a déjà manifesté ses intentions sous une couverture, dans le fauteuil. "Il a attrapé la main de la victime pour la passer sur son sexe en érection", précise le substitut Signor. Un peu plus tard, alors qu’elle se penche pour vider l’eau contenue dans la baignoire, Sonia est soudainement attrapée par l’agresseur. "Il avait son pantalon baissé quand elle s’est penchée pour vider le contenu de la baignoire. Le prévenu l’a étranglée, a commencé à lui toucher les seins et tenté de mettre sa main dans son pantalon." À son retour dans le salon, Silvestro exhibe son sexe et demande à l’amie de Sonia de lui faire une fellation. Le copain intervient pour mettre fin au comportement déviant de son ami et les deux hommes quittent les lieux.

Ce mercredi matin, face à la justice, c’est l’étonnement pour Silvestro. S’il y a bien eu un rapprochement dans le salon (à l’initiative de la victime, selon lui), il n’y a rien eu d’autre. "Elle a commencé à me toucher et elle m’a dit d’aller dans la salle de bains. Moi j’ai été à la toilette juste à côté, j’ai repris mes esprits pour ne pas tromper ma femme. Je suis sorti et je suis reparti avec mon ami qui m’a suivi. Il n’y a rien eu", lance le jeune prévenu. Le son de cloche est similaire pour l’attentat à la pudeur commis sur l’amie avant le départ du logement.

Des versions contradictoires

Pour départager le tout, le parquet peut se reposer sur plusieurs éléments du dossier. Tout d’abord, les nombreux changements apportés par Silvestro lui-même dans la genèse des faits. "Dans un premier temps, il a nié s’être rendu au domicile de la victime. Ensuite, il a dit qu’il avait déposé les trois personnes sur place, sans être entré. Puis, il a finalement reconnu être monté dans l’immeuble, en prétendant que la victime a été frustrée de ne pas avoir obtenu quelque chose de lui."

Il ne faut pas oublier non plus le témoignage du propre ami de Silvestro, qui explique son intervention face au comportement interpellant de son copain. "L’ami le dit: il était trop lourd, trop direct. Dans la voiture, il lui a d’ailleurs confié avoir été" chauffé "et qu’elle n’a rien voulu faire." Une peine sévère de trois ans de prison est requise, sans s’opposer à une mesure de faveur.

À la défense, Me Poisson ne voit rien d’autre comme possibilité qu’un acquittement pour l’ensemble des faits de mœurs. D’après l’avocat, rien dans le dossier ne prouve la culpabilité de son client puisqu’il n’y a pas de témoins pour la scène dans la salle de bains. "Oui, rapprochement il y a eu puisque la victime le reconnaît. Mais dans la salle de bains, la victime dit qu’elle a haussé la voix, mais personne n’a rien entendu. Ni même la mère de la victime, qui dormait dans la chambre située juste à côté."

Jugement le 14 décembre.