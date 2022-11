Il est venu au tribunal sans avocat, il en prendra un pour la prochaine audience

Ce qui est reproché au Froidchapellois, c’est une scène de coups et blessures sur son ex-compagne, en juin 2021. "Oui mais je n’ai plus de contacts avec elle depuis lors", explique Tigi. "On s’est séparé plusieurs fois, au moment des faits on était séparés, mais on s’est remis encore ensemble par la suite."

Ayant déjà échappé à des poursuites judiciaires par le passé après une médiation avec le Parquet, Tigi n’aura peut-être pas autant de chance cette fois : "j’insiste, ce n’est jamais anodin", tonne Etienne Davio. "D’autant plus que vos coups ont entraîné une incapacité de travail… On prendra le temps nécessaire le 7 février prochain pour examiner le dossier."

Prise de conscience ? Tigi a en tout cas indiqué qu’il prévoirait de faire appel à un avocat pour la prochaine audience. Il risque une peine de prison.