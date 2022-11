Ces derniers étaient poursuivis pour une prise d’otage, des coups et blessures sur trois personnes dont un mineur et une violation de domicile. La peine la plus élevée a été prononcée contre Nicolas M., considéré comme le chef de l’expédition punitive. Les forces spéciales étaient intervenues au domicile de ce dernier pour libérer la victime enlevée à Gilly. Le ministère public avait requis des peines de prison allant de trois ans à 10 ans.

Le 12 novembre dernier, la victime a été enlevée au domicile du dealer de Nicolas M., rue de la Lune à Gilly par quatre personnes armées d’un taser et d’un marteau. "Deux personnes présentes au domicile de la victime, dont un garçon mineur, sont allées porter plainte le jour même à la zone de police de Charleroi. Sur eux, les policiers ont constaté des traces de violence. Ils ont expliqué que quatre personnes avaient fait irruption dans le domicile en criant 'Il est où, il est où.' Certains auteurs des faits portaient des blousons de motards faisant référence aux Hell’s Angels", avait précisé le ministère public.

Intervention des forces spéciales au petit matin

Le lendemain, vers 04 h 30 du matin, les forces spéciales ont découvert la victime dans la cave de l’habitation de Nicolas M., rue Wilson à Wasmes, grâce à la géolocalisation d’un appareil se trouvant sur la victime. Les huit prévenus étaient poursuivis pour la prise d’otage, les coups et blessures sur les trois personnes et la violation de domicile.

Selon le ministère public, Nicolas M. fut celui qui a ordonné l’expédition punitive à la suite d’une dette liée à des produits stupéfiants que lui devait son dealer, mais également à la suite d’une première altercation trois jours plus tôt. Ellen C., policière au moment des faits, avait admis avoir conduit les participants à l’expédition punitive jusqu’à Gilly. Roland M. et Frédéric C. ont, selon le substitut Henry, joué un rôle essentiel dans les faits. Nicky W., originaire des Pays-Bas, contestait avoir participé aux coups assénés à la personne enlevée et avoir intimidé cette dernière dans la cave à Wasmes.

Espen D. et Lewis C., tous les deux membres d’un club de motard lié aux Hell’s Angels, étaient suspectés d’avoir porté des coups aux victimes. "Jim D., le dernier prévenu, a joué un rôle essentiel, en tant qu’indicateur de l’adresse des victimes. Même s’il n’est pas entré à l’intérieur de la maison à Gilly, il est co-auteur des faits", avait estimé le parquet. Des peines allant de trois à 10 ans de prison étaient requises.

Les différents avocats à la défense avaient plaidé des mesures de faveur ou des acquittements. Me Frank Discepoli, pour Nicolas M., avait plaidé une peine ne dépassant pas les cinq ans de prison.