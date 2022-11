Châtelet : Daniel Soudant, candidat à la présidence wallonne de DéFI

Transfert de poids au niveau local, il a quitté les rangs du Mouvement réformateur afin d’être en accord avec son action et une conception politique de la vie sociale, économique et culturelle en phase avec ses propres valeurs. Maintenant qu’il est en place localement, Daniel Soudant se voit mettre toute son expérience, tant politique qu’en matière de communication, afin de faire sortir DéFI d’une image un peu "insipide". "Nous sommes un parti qui manque de réactivité face à ce qui se passe dans l’actualité et nous devons être aussi bien plus proactifs. Une présence sur une page Facebook n’est pas suffisante. Nous devons nous aussi inviter au débat et à la réflexion", explique Daniel Soudant.

« Un manque d’épices »

Une autre de ses priorités est faire sortir DéFI de son image bruxelloise. "Si l’un des premiers combats du parti était de défendre la parole des Bruxellois installés en périphérie de Bruxelles, aujourd’hui la motivation s’est étendue à toute la Wallonie. Nous devons travailler à ce que la parole des Wallons pèse de tout son poids sur l’échiquier politique. Nous ne sommes bien sûr pas anti-flamand: nous souhaitons que, lors de discussions institutionnelles, nous soyons correctement représentés. Il faut travailler afin que DéFI devienne “appétissant”. Pour le moment, il y a une impression de manque d’épices. Je vois bien ce qui a déjà été fait mais, pour moi, l’essentiel ne fonctionne pas. Ne pas avancer équivaut à reculer."

Daniel Soudant n’est pas le seul candidat. François Desmet et Pascal Goergen briguent aussi la présidence. Bien que ces deux hommes ont une expérience en tant que président, l’un national, l’autre régional, le Châtelettain ne se dit pas conquis par la force d’action du parti. "Nous devons être sur le terrain et impliquer les militants grâce à des objectifs clairs en termes de gestion politique. Il faut mettre les jeunes en avant et convier cette jeunesse à se joindre à nous. Pour être présent dans le débat public, il est nécessaire d’éveiller les esprits critiques, il faut entendre la voix de l’autre et ne pas avoir peur de rentrer dans un débat contradictoire tout en sachant que tout cela doit être réalisé dans un esprit constructif. Il est important d’impliquer nos mandataires au même titre que nos militants et rester à l’écoute des acteurs de vie sociale et économique de la Wallonie, le Luxembourg y compris."

Considéré comme présidentiable par de nombreux observateurs, Daniel Soudant montrerait par là que le Hainaut est bel et bien une terre de présidents: Paul Magnette au PS, Jean-Marc Nollet chez Écolo en tant que coprésident, et Georges-Louis Bouchez pour le MR.