Un an de prison pour rébellion et coups sur deux policiers

Une policière avait été victime d’une torsion du poignet et un second policier avait subi un coup de tête au visage. Maxime G. avait, par la suite, brisé une vitre du véhicule de police à coups de pied, insulté et menacé les deux policiers. Ce dernier ne contestait pas les préventions. "J’avais pris deux, trois Temesta à la suite d’une dispute avec ma compagne pour calmer mes nerfs et j’avais bu plusieurs verres avant. Je ne conteste pas ce qu’il s’est passé, même si je n’ai gardé que des flashs des événements. Je suis honteux de mon comportement et je regrette", avait-il expliqué.

Une peine de 15 mois de prison, avec un sursis probatoire, était requise par la substitute. Me Napoli, à la défense, avait plaidé une suspension simple du prononcé.