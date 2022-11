Charleroi: les canisites vont être déconstruits

Une analyse du dispositif a amené à la conclusion de son inefficacité: la présence de ces "commodités" sur le territoire n’a pas amélioré l’état de propreté des rues, et plus particulièrement des parcs publics et squares. Comme le déplore le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos, les espaces verts sont minés de déjections canines: traverser une pelouse impose de zigzaguer, il est devenu difficile de trouver un endroit propre pour y installer une nappe et pique-niquer. Bref, l’expérience des canisites n’a pas été concluante, la Ville entend l’abandonner sauf peut-être dans l’intra-ring pour une action plus répressive.

Sur les 60 infrastructures dispersées dans les cinq districts, il n’en reste qu’une quarantaine en service. Dans les quartiers périphériques, ces équipements mal ou sous-utilisés vont être progressivement supprimés, à la faveur d’opérations de rénovation. Il est apparu en effet que certains canisites servaient de dépotoirs, des citoyens venant y déposer leurs déchets. De même, les distributeurs de sacs de ramassage d’excréments vont être démontés. Le vandalisme et le vol de ces sacs ont forcé cette décision du collège.

L’échevin Dogru ne tourne pas autour du pot: il existe un règlement de police qui définit les infractions. Laisser les déjections de son chien dans l’espace public est considéré comme un abandon de déchets, ce qui est passible d’amendes. On va donc appliquer cette disposition de manière rigoureuse, grâce à l’augmentation du nombre d’agents constatateurs et au déploiement d’un réseau de caméras de surveillance.

En outre, l’évolution de la législation wallonne relative au bien-être animal responsabilise davantage les propriétaires de chiens à leurs devoirs civiques. La réflexion menée autour des canisites a ouvert une autre piste: celle d’aménager des aires canines, dont une dans chacun des cinq districts d’ici à la fin de la mandature. Ces aires clôturées et sécurisées permettront aux maîtres d’y lâcher leurs chiens. Le ramassage des déjections y sera toujours imposé, dans le respect des règles de vivre ensemble.