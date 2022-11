Lutte contre la drogue à Charleroi: un mandat d'arrêt

Lundi dernier, durant toute la journée, 19 policiers du PSO de la zone de police de Charleroi (Peloton sécurisation et ordre public), deux maîtres-chiens du service canin et le chien "stup" de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes ont été déployés dans le centre-ville de Charleroi. Pour la septième fois cette année, une opération visant la problématique du deal de rue, dans le cadre du plan zonal de Sécurité 2020-2025 et du plan d’action de "lutte contre les stupéfiants", a été menée.