Ce fut notamment le cas, la nuit du 25 au 26 août dernier, quand l’époux a été ivre. En pleine nuit, alors que son épouse dormait paisiblement, cette dernière a eu la frayeur de sa vie, pour un motif futile. “Oui, je l’ai menacée avec un couteau de cuisine parce qu’elle a refusé la relation sexuelle”, confirme le quinquagénaire.

Roland a insulté son épouse, avant de la menacer de la planter. La suite de la scène, décrite par le ministère public, a nécessité une intervention policière. “Il a menacé de planter la victime et de remonter avec le couteau jusqu’à sa gorge. Ensuite, il a été chercher un couteau dans la cuisine, pour le déposer sur la table de chevet. C’est incontestable qu’il a menacé son épouse”, insiste la substitute Broucke. Cette dernière suggère la mise en place de conditions probatoires, pour aider Roland à se sortir définitivement de son penchant pour l’alcool.

Me Van Wymeersch, à la défense, plaide dans le même sens en proposant un sursis probatoire. L’avocat insiste sur la prise de conscience opérée par son client depuis sa présentation devant un juge d’instruction. “C’est à ce moment-là qu’il a pris conscience de la gravité de son comportement. À l’époque, il buvait déjà et a sombré un peu plus au décès de sa maman. Il a commencé à prendre des médicaments aussi, ce qui n’aide pas. Aujourd’hui, il ne boit plus.”

Jugement début décembre.