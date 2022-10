Charleroi: un dealer à trottinette au quartier du Triangle

Le 27 août dernier, c’est grâce à une équipe du PSO (Peloton de sécurisation et ordre public) que le jeune Mosthafa a pu être interpellé. Vers 20h30, les policiers carolos, à pied et en civil, effectuent une ronde dans le quartier du Triangle à la ville-basse quand ils découvrent le jeune homme. Ce dernier déambule en trottinette et accoste plusieurs personnes. "Il est finalement monté à bord d’un véhicule rue de Charleville, en chargeant la trottinette dans le coffre", rappelait le parquet en évoquant l’interpellation du prévenu.