Une fuite de gaz provoque perturbations et retards en gare de Charleroi-Sud

Selon ce dernier, la situation a pu rapidement rentrer dans l’ordre grâce à la présence de vannes de part et d’autre du pont. L’opérateur Ores est intervenu et a stoppé l’arrivée du gaz. Ce qui a mis un terme aux opérations d’évacuation des bâtiments les plus proches, a indiqué le porte-parole des pompiers.

Peu avant 18h00, le site internet de la SNCB indiquait toutefois que des retards et suppressions restaient possibles.