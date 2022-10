Blocage au TEC Charleroi : les bus "piquets" dégagés du dépôt Genson

Depuis plusieurs jours, le réseau du TEC Charleroi est paralysé par un "mouvement d’humeur", une grève des chauffeurs qui n’est pas couverte par les syndicats. Les chauffeurs protestent contre l’augmentation du coût de la vie et veulent que le Fédéral aide davantage la population. Ils espèrent rallier le reste des entreprises privées et publiques à leur cause et lancer un grand mouvement citoyen.