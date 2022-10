Une septuagénaire dépouillée de plus de 1 300€

Quelques instants plus tard, les agents de sécurité du centre commercial Rive Gauche, à la place Verte, remarquent un drôle de manège au sein d’une bijouterie. Amandine et Freddy font usage de la carte de banque de Claudine et sont interpellés par la police, avertie des faits. "Dans le sac à dos du prévenu, on a découvert deux smartphones Samsung encore emballés. 490 euros venaient d’être retirés du compte de la victime. Ce qui fait au total un préjudice évalué à plus de 1 300 euros", détaille le substitut Vervaeren. Le couple prétend que Claudine leur a donné le feu vert pour se faire dépouiller. "Elle nous a donné la carte et le code. À plusieurs reprises, cette dame est venue nous aider. Je la considère même comme ma tante, car je la connais depuis plusieurs années", explique Amandine. Son conjoint embraye dans le même sens. "Ma compagne dit la vérité. Elle venait même nous donner de l’argent dans notre tente ou elle entrait dedans. Quand on n’était pas là, elle venait nous donner à manger. C’est bizarre qu’elle dépose plainte pour vol, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’elle nous donnait sa carte", ajoute le prévenu.