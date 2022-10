Gosselies: un tir de sommation pour se défendre face à une famille, échaudée, qui criait vengeance

Ce jour-là, en fin d’après-midi, une altercation éclate entre le riverain et une automobiliste. Cette dernière, qui devait assister à une réunion des parents au sein de l’école voisine, où est inscrite sa fille, commet une incivilité en se stationnant devant le garage de Claude. "Ce n’est pas la première fois que les automobilistes, de manière générale, agissent de la sorte. Je lui ai dit qu’elle n’avait pas le droit de se stationner là, et elle m’a dit qu’elle n’en avait pas pour longtemps", expliquait le sexagénaire, vendredi matin.

Une dizaine de personnes devant son domicile

Toujours selon lui, le ton est rapidement monté entre les deux personnes et une bousculade s’en est suivi. "Elle m’a bousculé et je l’ai giflée, par réflexe. Je le regrette. Puis elle m’a menacé de mort, je suis rentré chez moi et je me suis enfermé à clé", ajoute le prévenu. Quelques minutes après, Claude assiste à un impressionnant rassemblement familial devant son domicile. Plusieurs appels sont passés à la police, mais aucun agent n’intervient rapidement sur place. Acculé et menacé ("on a essayé de défoncer ma porte d’entrée", dit Claude), ce dernier s’est retrouvé face à une menace imminente et a décidé de réagir en sortant avec une arme à feu. "J’ai rappelé la police, ma femme et ma petite-fille de 4 ans étaient à la maison. J’ai dit à la police que si ça continuait ainsi, j’allais faire usage de mon arme.", admet avec honnêteté Claude.

Le fils de Claude, venu sur place pour récupérer sa fille, a été pris à partie par les membres du clan adverse. C’est là que Claude a dégainé son arme et tiré un coup de sommation.

Une légitime défense

Selon le substitut Bury, qui représente les intérêts de la société, le pensionné a agi en état de légitime défense face à une vengeance familiale. Certains des proches, présents sur place et contrôlés, sont d’ailleurs connus pour des faits de violence. "La famille venue sur place s’est montrée agressive. Le fils du prévenu a d’ailleurs reçu un coup parce qu’il a confirmé qu’il était le fils du riverain. Il s’est retrouvé face à une menace imminente", estime le parquet. Un acquittement doit donc être prononcé contre Claude pour la menace armée. Une mesure de faveur est sollicitée pour la gifle assénée à l’automobiliste.

Me Khoulalene, à la défense, a été dans le même sens que le parquet et s’est d’ailleurs réjoui du réquisitoire. Une suspension simple du prononcé est plaidée pour la première scène de coups. Jugement pour le 25 novembre.