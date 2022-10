Coups de couteau à son beau-père: strict sursis probatoire

Ce jour-là, la police découvre le beau-père dans un effroyable état. "Le beau-père est assis sur une chaise et conscient. Son visage est enflé et ensanglanté, et il ne sait pas parler, hormis en exprimant que des sons. Il y a des traces de sang sur son t-shirt et à proximité de la table. Des plaies sont visibles à la clavicule et au thorax, près de l’épaule", précisait le substitut Vervaeren.