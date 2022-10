Grève à l’aéroport de Charleroi : « cinq policiers blessés », les portes fermées ce mercredi

En début d’après-midi, l’aéroport de Charleroi (BSCA) a finalement décidé de fermer ses portes.

Selon le secrétaire national du syndicat du personnel de police Thierry Belin, la situation tournerait "à l’émeute" avec des "policiers blessés sérieusement", précisant que la Police fédérale allait déployer des moyens spéciaux.

"Demain, il n’y aura aucun passager partant de l’aéroport", explique Philippe Verdonck, le CEO de l’aéroport à nos confrères de La Libre. "Les passagers ont été prévenus. Il y a eu cinq policiers blessés aujourd’hui et on ne peut pas jouer avec la sécurité. Cette action est scandaleuse et ternit fortement l’image de l’aéroport", termine-t-il, remonté.

Mercredi, l’aéroport fermera ses portes. Les arrivées seront, elles, toujours possibles.

Pas de départs mercredi, les passagers dédommagés

La fermeture de l'aéroport de Charleroi dans le sens des départs mercredi engendre de facto l'annulation de tous les vols au départ et les passagers ont dès lors droit à un remboursement de leur billet ou à un vol alternatif, selon l'analyse de Test Achats.

"Dans ce cas de figure, Ryanair, TUI Fly et Wizzair devront proposer aux passagers soit un remboursement, soit un vol alternatif. Aucune indemnité complémentaire n'est, par contre, due, vu que nous sommes dans un contexte de force majeure."

Test Achats encourage toutes les personnes concernées qui ne se verraient pas offrir ce choix à la contacter au 0800/29.510, un numéro que l'organisation a ouvert mardi afin de recueillir des témoignages de passagers touchés par ces perturbations.