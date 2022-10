Le prétendu expert en œuvres d’art a vendu pour 6 millions d’€ de croutes qui lui ont donné accès à une vie de jet-setteur

Ce dernier, courtier en assurances, a su gagner la confiance de ses nombreuses victimes par une méthode bien rodée. David s’intégrait dans la vie des personnes âgées nées dans les années 30 ou 40, leur rendait visite chez eux et partageait même un repas avec certaines d’entre elles qui le considéraient comme un fils. La plupart des personnes dupées étaient des clients de David, qui espéraient faire fructifier leur patrimoine financier via des placements. Mais David y a vu une aubaine, une occasion à saisir et a proposé à ses victimes de racheter des œuvres d’art qui prendraient de la valeur au fil du temps.

Il se présentait ainsi comme un expert en œuvres d’art et persuadait les personnes âgées d’acheter un Dali (pour ne citer que lui) à des prix attractifs. En réalité, les œuvres n’avaient rien d’exceptionnel. "Il n’a pas vendu de fausses œuvres, mais il ne s’agissait pas de pièces uniques non plus. Les valeurs réelles n’étaient pas importantes", confirme le substitut Marlière. Au final, le manège lui a rapporté plus de 6,4 millions d’euros à travers toute la Wallonie !

Dénoncé comme un terroriste au Canada

Les nombreuses victimes, qui faisaient entièrement confiance à cet homme décrit comme "charmant", notamment, ont perdu les économies de toute une vie. L’une d’entre elles a notamment perdu 1,3 million d’euros après avoir investi pour trois œuvres d’art ou pour des produits d’assurance. David a abusé de son libraire, de sa fleuriste, de son ex-voisin, etc. Grâce à ce profit pour le moins illicite, l’escroc a mené la grande vie. "Il y a eu des vacances de luxe à Las Vegas, New York, Miami, etc. Des acomptes versés pour ces vacances s’élevaient à 77 000 euros. Sans parler de cette location d’un yatch pour 57 000 euros. N’oublions pas les grosses voitures, les vêtements de luxe, les montres", rappelle le parquet qui reprend à titre de comparaison le montant des dons récoltés par l’opération CAP 48 pour faire comprendre l’énormité de l’argent volé par David.

Selon le substitut Marlière, l’escroc a adopté un comportement "scandaleux" envers des victimes vulnérables. Le magistrat a également épinglé le peu de prise de conscience de David et son absence totale de respect envers la justice. Placé sous mesures alternatives, le prévenu n’a rien trouvé de mieux que de fuir au Canada où il fut finalement dénoncé comme étant impliqué dans le terrorisme. "Et il a prétendu que c’était parce qu’il ne pouvait plus travailler en Belgique qu’il était donc parti chercher du travail là-bas", précise le ministère public.

Cinq ans de prison ont été requis contre le prétendu expert en œuvres d’art, avec une peine d’amende. Des confiscations s’élevant au montant volé aux victimes sont également requises. Pour Julien, l’acolyte de David qui l’accompagnait très souvent lors des visites domiciliaires, quatre ans de prison sont sollicités et un an de prison pour Marie-Eve, compagne de David. L’examen du dossier se poursuivra, lundi prochain, avec les plaidoiries des prévenus.