Charleroi: violent avec ses compagnes mais aussi sur la route

Deux ex-compagnes et un couple ont été victimes du prévenu. Il y a d’abord eu Cindy (prénom d’emprunt). Cette dernière a vécu une relation amoureuse de 8 mois avec Grégory. En janvier, la jeune femme a quitté le prévenu, à cause de sa violence quasiment quotidienne. "Elle se rendait chez une amie à Sambreville quand elle a remarqué la présence de la voiture du prévenu, juste derrière elle. Il s’est mis devant la voiture, lui a demandé de le suivre, mais elle a refusé", relatait le parquet qui rapporte une menace proférée par Grégory: "Tu ne passeras pas le week-end. " L’homme possède justement une arme à son domicile, laissant craindre un possible usage…