Charleroi: condamné en mars et déjà à nouveau au tribunal

Ce mercredi, la justice reproche au prévenu un viol, une atteinte à l’intégrité sexuelle (attentat à la pudeur, selon la nouvelle législation) et quatre scènes de coups et blessures sur deux victimes différentes., Mike conteste avoir violé la femme avec qui il est toujours en couple, le 10 février dernier. Mais il ne conteste pas, à la même date, une violente dispute ayant débouché sur une scène de coups et blessures envers la victime.

Bien avant ces premières préventions, il est reproché à Mike d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa belle-fille (fille de sa compagne), avec laquelle le prévenu a eu une relation sentimentale qui a duré quelques années. "Ça a débuté quand elle avait 17 ans. Je venais de me séparer de sa mère et nous avons eu un rapprochement", confie le père de famille.

Une relation sentimentale avec sa… belle-fille

Trois autres scènes de coups et blessures sur sa compagne actuelle (et mère de son ex-compagne) ne sont pas contestées par Mike. Pour le parquet, si les quatre scènes de coups et blessures ne posent aucune difficulté sur la culpabilité de l’homme de 30 ans, c’est une tout autre histoire pour le viol et l’atteinte à l’intégrité sexuelle. De manière objective, le substitut Vervaeren a requis un acquittement au bénéfice du doute pour le viol. La version des faits rapportée par la victime n’est pas très claire et entraîne un doute devant profiter à Mike.

Pour l’attentat à la pudeur, c’est également un acquittement qui est logiquement sollicité puisque la prévention n’a pas lieu d’être, compte tenu de la relation sentimentale consentie entre Mike et sa belle-fille. "Même si moralement, c’est discutable, au niveau pénal, ce n’est pas punissable", précise d’ailleurs le parquet. Dix-huit mois de prison sont requis contre le prévenu, en état de récidive légale compte tenu de sa récente condamnation, pour la dernière des scènes de coups.

À la défense, Me Druart a insisté sur le cocktail explosif alcool-cocaïne à l’origine de la violente réaction de son client. "En dehors de ce cocktail, c’est un agneau", indique l’avocat. Un sursis probatoire est plaidé.

Jugement dans deux semaines.