Charleroi: il agresse son garagiste

Manque plus que la toge

Selon André-Marie, qui se défend sans le moindre avocat (et qui a bien préparé son dossier et récolté les preuves prouvant, selon lui, son innocence), c’est bien lui la victime dans cette mascarade "où tout le monde ment depuis plusieurs années maintenant", dixit l’homme. Le départ de la scène: un litige sur des réparations non effectuées sur une moto déposée au garage par l’épouse de la victime, mais aussi des frais de gardiennage difficilement acceptés par le prévenu. "Je suis allé sur place pour obtenir des comptes sur les réparations qui n’ont pas été effectuées sur la moto. Il a commencé à me mentir et je lui ai dit que je partais. Puis, en partant, je me suis retourné et je l’ai vu se jeter sur moi. Il y a eu une chute dans les escaliers, un vol plané et des coups. J’ai pris deux tartes dans la figure et on a essayé de me pincer les…", jure le prévenu.

Mais pour le parquet, les faits sont très clairs. C’est bel et bien André-Marie qui s’est jeté sur le garagiste. Celui-ci a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. Il y a trois témoins dans le dossier qui confirment la version de la victime. Le voisin a notamment vu la victime, au sol, se relever.

Compte tenu de l’ancienneté des faits, le substitut Brichet suggère une suspension probatoire du prononcé à titre de sanction. En conseillant à André-Marie de mettre en place un suivi pour la gestion de ses émotions.

Haut et fort, André-Marie plaide son acquittement en tentant de démontrer, chiffres à l’appui de la BCE (la Banque-Carrefour des Entreprises), la saine mais "interpellante" santé financière du garagiste. "Je me demande comment il a fait pour garder des comptes aussi stables, malgré une épaule pétée et la crise du Covid."

Jugement le 17 novembre.